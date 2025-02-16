¥¸¥å¥Ë¥¢ÂçºÆÊÔ¤ÇÃÂÀ¸¡ÖACEes¡×¡¡Éâ½ê¤é5¿ÍÁÈ¡¡´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡¡¤¤¤¤Ê¤êÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
¡¡¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Ï16Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢3¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHiHi¡¡Jets¡×¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×¡Ö7¡¡MEN¡¡»ø¡×¤é¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ3ÁÈ¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ëÂçºÆÊÔ¤òÈ¯É½¡£¡ÖACEes¡Ê¥¨¥¤¥·¡¼¥º¡Ë¡×¡ÖKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¡ÖB&ZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖACEes¡×¤ÏÉâ½êÈôµ®¡ÊÈþ¡¡¾¯Ç¯¡Ë¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊÈþ¡¡¾¯Ç¯¡Ë¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡ÊHiHi¡¡Jets¡Ë¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ê¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë¡¢º´Æ£Î¶²æ¡ÊÈþ¡¡¾¯Ç¯¡Ë¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡Éâ½ê¤ÏTBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDayDay.¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢Æá¿Ü¤â¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¡£ºî´Ö¡¢º´Æ£¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î10Æü¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ê¡²¬¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤ÈÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ï´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤ë¡£