¡ÖÏ·³²¡×È¯¸À¤ËµÁÉã¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª ÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ú¥³¥ì¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Vol.20¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
µÁ¼Â²È¤«¤é¤Î±ç½õ¤Î²¸¤â¤¢¤ê¡¢µÁ¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¡£Ëè½µËöµÁ¼Â²È¤Ç¿©»ö²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ìÄË¤Ç¤·¤¿¡£¼òÊÊ¤Î°¤¤µÁÉã¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»®Àö¤¤¤Ê¤É¤â¤³¤Ê¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯Êì¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¹âµé¤Ê¤ªÆù¤âµÁ»Ð°ì²È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£É×¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤â²Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤í¤È°ì½³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿µÁÉã¤Ï¡¢²Ç¤¬µÁ¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¤ÈºÊ¤òÇÍ¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹Àì¶È¼çÉØ¤ÏÉ×¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤¢¤ê¡¢°é»ù¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿ºÊ¤Ë¡¢½÷¤Ï²È¤Ë¤¤¤í¡ª ¤È¸Å¤¤¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëµÁÉã¡£ºÊ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¡ÖÏ·³²¤¬¡Ä¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
µÁ¼Â²È¤«¤é¤Î±ç½õ¤Î²¸¤â¤¢¤ê¡¢µÁ¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¡£Ëè½µËöµÁ¼Â²È¤Ç¿©»ö²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ìÄË¤Ç¤·¤¿¡£¼òÊÊ¤Î°¤¤µÁÉã¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»®Àö¤¤¤Ê¤É¤â¤³¤Ê¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯Êì¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¹âµé¤Ê¤ªÆù¤âµÁ»Ð°ì²È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£É×¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤â²Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤í¤È°ì½³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿µÁÉã¤Ï¡¢²Ç¤¬µÁ¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¤ÈºÊ¤òÇÍ¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹Àì¶È¼çÉØ¤ÏÉ×¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤¢¤ê¡¢°é»ù¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿ºÊ¤Ë¡¢½÷¤Ï²È¤Ë¤¤¤í¡ª ¤È¸Å¤¤¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëµÁÉã¡£ºÊ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¡ÖÏ·³²¤¬¡Ä¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¢£ºÊ¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿µÁÉã¤¬·ãÅÜ¡ª
¢£ÃçºÛ¤ËÆþ¤ëµÁ»Ð¡Ä¤½¤ÎËÜ¿´¤Ï¡©
»×¤ï¤ºËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÊ¤Ë¡¢·ãÅÜ¤¹¤ëµÁÉã¡£
Î¥º§¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÀª¤¤¤ÇÈ¯¸À¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµÁÉã¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤ÏµÁ»Ð¡£Í¥¤·¤µ¤«¤é¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤éµÁ»Ð¤Ë¤Ï´ë¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÁÉã¤ÎÂ¸ºß¤¬Æüº¢¤«¤éÌÌÅÝ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÁ»Ð¤Ï¡¢¾Íè²ð¸î¤Ê¤É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òºÊ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(¥Þ¥ë¥³)