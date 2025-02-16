±öÄÒ¤±¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¬¥é¥Ø¥Ó¤Î¿¬Èø¤¬Æþ¤Ã¤¿´Ì¤ò²¡¼ý¡¢ÅþÃå¤·¤¿Í¹ÊØÊª¤«¤é¡½Æîµþ»ÔÀÇ´Ø
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶åÇÉ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¶âÎÍÀÇ´ØºßÍ¹ÊØ¶É»öÌ³½ê¤Ï13Æü¡¢ÅþÃå¤·¤¿Í¹ÊØÊª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢±öÄÒ¤±¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¬¥é¥Ø¥Ó¤Î¿¬Èø¤¬Æþ¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯´Ì1´Ì¤òÈ¯¸«¤·²¡¼ý¤·¤¿¡£
ÀÇ´Ø¿¦°÷¤¬¡ÖÎí¿©¡Ê¤ª¤ä¤Ä¤ä·Ú¿©¡Ë¡×¤È¿½¹ð¤µ¤ì¤¿ÅþÃåÍ¹ÊØÊª¤Îµ¡³£¸¡ºº²èÁü¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£É¡¤òÆÍ¤¯°Û½¤¬¤·¡¢³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±öÄÒ¤±¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¬¥é¥Ø¥Ó¤Î¿¬Èø¤¬Æþ¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯´Ì1´Ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Å¤µ¤Ï1¡¥2¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
À¸¤Þ¤¿¤ÏÄ´Íý¤·¤¿ÆùÎà¡ÊÆâÂ¢¤ò´Þ¤à¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ëÍ¢Æþ¤Ï¡¢´ØÏ¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë