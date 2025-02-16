Ãæ¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÂçÎ®¹Ô¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»æ
2025Ç¯2·î14Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»æ¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÆ±»æ¡×¡Ë¤Î12ÆüÉÕÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î´ë¶È¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤¢¤ëTikTok¤ä¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢1Ê¬´Ö¤ÎÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Î»þÂå·à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÊ¸²½¤Î¿Íµ¤¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ±¹ñ¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ãæ¹ñ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÇÊ£¿ô¤ÎÃæ¹ñ¿Í²Î¼ê¤¬¸½ÃÏ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¤¢¤ë²Î¼ê¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤µ¤ì¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¹ñ»º¥É¥é¥Þ¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖViu¡×¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÀê¤á¤ëÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î³ä¹ç¤¬30¡Á40¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÎÉ½¤ì¡£º£¸å¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎ®¹Ô¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÀìÌç²È¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¶¯¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂæÆ¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ÂçÎÌ¤Î»ñËÜ¤È¿Íºà¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀ¸³è¡¦»Å»ö¡¦³Ø½¬¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤ä½¬´·¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼Ò²ñ²Ê³ØÂç³Ø¤ÎÃæ¹ñÊ¸²½¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ëÃú°Ò¡Ê¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¡Ë»á¤â¡¢TikTok¡¢¾®¹È½ñ¡¢WeChat¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸½ÃÏ¿Í¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¡¦Ê¸²½¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ®¹Ô¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë