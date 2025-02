16日、STARTO ENTERTAINMENTは所属しているジュニアでの新3グループの結成を発表しました。結成されたグループは「ACEes」(エイシーズ)、「KEY TO LIT」(キテレツ)、「B&ZAI」(バンザイ)の3グループ。

【写真を見る】【ジュニア】新グループ「KEY TO LIT」結成 『ファンの皆様が一番であることは決して変わりません』岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光 《STARTO ENTERTAINMENT 新3グループ発表》

「KEY TO LIT」のメンバーは岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5名。





同時に、3グループそれぞれのコンサート開催も発表され、

「「ACEes」は4月10日(木)の有明アリーナから5都市20公演を行う全国ツアー「KEY TO LIT」と「B&ZAI」につきましても、6月以降に順次コンサートの開催を予定しておりますので、日程や詳細につきましては、決まり次第改めてお知らせします」と記されています。





▽▽▽▽▽以下「KEY TO LIT」コメント全文▽▽▽▽▽はじめまして。「KEY TO LIT」です。これから僕たち5人は「KEY TO LIT」として新しい道を歩くことになりました。明るい未来に向かって力を合わせ、出会う方全てに活気を与えられる存在を目指します。僕たちの歩んできた道にはいつも皆さんがいてくれた事を忘れたことはありません。これまでも、これからも支えてくださるファンの皆様が一番であることは決して変わりません。そして、今後も最高のエンターテイメントを追求し、トップスターへの道を走っていくことも変わりません。皆さんに楽しんでいただく為に出来ることを考え、活動していきます。今後の僕たちにどうかご期待ください。△△△△△ 以上 全文 △△△△△【担当:芸能情報ステーション】