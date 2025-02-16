°¦Ç¤¬¡Ø¿åÊ¬ÉÔÂ¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë´í¸±¤ÊÃû¸õ5Áª¡¡¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤Í½ËÉºö¤â
Ç¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤ÎÃû¸õ5Áª
´°Á´¤ÊÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤±¤¤¤ì¤ó¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼êÁ°¤Î¡Ö¿åÊ¬ÉÔÂ¡×¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ì¤Ð½Å¾É²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬ÉÔÂ¤Î¤È¤¡¢Ç¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÃû¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.É¡¤¬´¥¤¯
Ç¤ÎÉ¡¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎÆâ¤¬¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤âÉ¡¤ÎÊ¬ÈçÁ£¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¡¢É¡¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤Ë´¥¤¤Þ¤¹¡£
°û¿åÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â²¹¤Ê´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¤·¤¿¸å¤Ê¤É¤ËÉ¡¤Î´¥Áç¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¡¤Î´¥Áç¤À¤±¤Ç¤Ï¿åÊ¬ÉÔÂ¤È¤â¤¤¤¤¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ÌÓ¥Å¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈéÉæ¤Þ¤Ç´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÈïÌÓ¤Î¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î½á¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÈé»éÁ£¤ÎÊ¬Èç¤âÄã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¶õÄ´µ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÓ¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤é´¥¤¤¤ÆÌÓ¥Å¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿¤ê¥´¥ï¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÈïÌÓ¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
3.Æùµå¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤Ê¤ë
Æùµå¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢ÈïÌÓ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤äÃÈË¼¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä³°Éô»É·ã¡¢¤½¤·¤ÆÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï´ÀÁ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æùµå¤Ë¤Ï´À¤ò¤«¤¯¤À¤±¤Î´ÀÁ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Û¤É¤è¤¤½á¤¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿åÊ¬¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È´À¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á´¥Áç¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆùµå¤Î¤×¤Ë¤×¤Ë¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿åÊ¬ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4.¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë
¿åÊ¬ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢»Ä¤¹ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¿©ÍßÄã²¼¤Ç¤¹¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°û¤ß¿å¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¾Ã²½µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬¾Ê¥¨¥Í¥âー¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ò¥á¥¤¥ó¤ÇÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ò·ù¤¬¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÇòÅò¤ä¥¹ー¥×¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.ÈéÉæ¤ÎÃÆÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¿åÊ¬ÉÔÂ¤¬¿Ê¤ó¤ÇÈéÉæÁÈ¿¥¤ÎÃÆÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¦¿å¾õÂÖ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î¸ª¹Ã¹ü¤¢¤¿¤ê¤ÎÈéÉæ¤ò·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÎ¥¤¹¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿åÊ¬¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈéÉæ¤ÎÌá¤êÊý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤ÀÈéÉæ¤¬»°³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÃ¦¿å¾õÂÖ¤ÇÍ¢±Õ¤Ê¤É¤Î½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¿åÊ¬ÉÔÂ¤ÎÌÜ°Â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦Ç¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬¤Ï¡¢ÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤ê¡¢1ÆüÌó40～60ml¤Î¿åÊ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎ½Å4kg¤ÎÇ¤Î¾ì¹ç¡¢1Æü160～240ml¤Î¿åÊ¬¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©»ö¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤¬¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò°û¤à»Ò¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏËýÀÅª¤Ê¿åÊ¬ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¤ò¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¤¬¼«¤é¿å¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¹©É×¤ò¤¹¤ë ¥á¥¤¥ó¤Ë¿©»ö¤Ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÄÉ²Ã Éô²°¤Î¼¾ÅÙ´ÉÍý
Ç¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤äÎ®¤ì¤ë¿å¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âæ¤ò»È¤Ã¤Æ°û¤ß¿å¤Î´ï¤ò¹â¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°µë¿å´ï¤ÇÎ®¤ì¤ë¿å¤ò±é½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹©É×¤ÏÇ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿å¤ò°û¤ß¤¿¤¬¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åÊ¬ÀÝ¼è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö¿å¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1Æü¤Î¤¦¤Á¤Î1¿©¤ò¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡¢·ÜÆù¤Î¤æ¤Ç½Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤â¤è¤¤¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
À¸³è´Ä¶Æâ¤Î²Ã¼¾¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼¾ÅÙ·×¤Ç¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ÷¼ÙÍ½ËÉ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢¤¢¤È¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¤á¤Ë¤½¤ÎÃû¸õ¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤ÐÇ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¿ÕÂ¡¤äç¯æù¤Ê¤É¤ÎÈçÇ¢´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç¤¬¼«Ê¬¤«¤é¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶ºî¤ê¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¿åÊ¬ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆâÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¦Ç¤¬·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)