º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡È80Ê¬¡É¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡2026WÇÕ¤Ø±óÆ£¹Ò¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
»î¹ç½ªÈ×¤Î¼éÈ÷¸Ç¤áÍ×°÷¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡£¤½¤Î¸¥¿ÈÀ¤Ï»Ø´ø´±¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î±óÆ£¤Ï80Ê¬´Ö¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï10»î¹ç¤¢¤ë¤¬¡¢1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¤«¤Ê¤êÃ»¤¤¤Î¤À¡£
¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÎÀ©¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é±óÆ£¤Î½ÐÈÖ¤¬·àÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤¬¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ø±óÆ£¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Ìò¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Ø2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅª¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¤Ïº£²Æ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£