リヴァプールは今夏フランスの逸材の獲得に尽力するようだ。



『TEAMtalk』によると、リヴァプールは今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマンに所属する18歳のフランス代表MFウォーレン・ザイール・エメリの獲得を目指すという。



PSGの下部組織出身であるザイール・エメリは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは未だ18歳ながらも公式戦通算103試合に出場。今季も怪我がありながらもリーグ・アンでここまで18試合に出場し、1ゴール1アシストと主力として結果を残していた。





