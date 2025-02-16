¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÄÕ½Å¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÄá²°´î±¦±ÒÌç¡¡±é¤¸¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¤Îà°Ìòá¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£·²ó¡Ö¹¥µ¡ÅþÍè¡Øäá¡Ê¤Þ¤¬¤¡Ë¤Î²Ö¡Ù¡×¤¬£±£¶Æü¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤¬±é¤¸¤ëÄá²°´î±¦±ÒÌç¤Î°Ìò¤Ö¤ê¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÚ·Á²°¤¬µ¶ÈÄ¤Îºá¤ÇÊá¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÏÎÚ·Á²°¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡×¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¡¢¤½¤ÎºÙ¸«¤¬¤¤¤Þ¤ÎÇÜÇä¤ì¤ì¤Ð¡¢ÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢À¾Â¼²°¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤Ê¤É¹¾¸Í»ÔÃæ¤ÎàÃÏËÜÌä²°á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¡¦Äá²°¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇÜÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÙ¸«¤ò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇÜÇä¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢Äó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¾Â¼²°¤ËÊÌ¤ÎºÙ¸«¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÏµÈ¸¶¤Î¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤¿¤ê¡¢ÇäÃÍ¤òÈ¾³Û¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢¿·¤·¤¤ºÙ¸«¤ÎÀ©ºî¤ËÊ³Æ®¡£ÃÏËÜÌä²°¤ÎÃç´Ö¤Ë´°À®¤·¤¿ºÙ¸«¤ò¸«¤»¡¢ÄÕ½Å¤¬¡Ö²¶¤ÎºÙ¸«¤ÏÇÜÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÄá²°¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÄÕ½Å¤¬ÃÏËÜÌä²°¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤ÏÏÃ¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬Äá²°¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Äá²°¤ÏÁðÁÐ»æ¤ä¶Ó³¨¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÕ½Å¤È¤È¤â¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡£º£²ó¤ÎÂç²Ï¤Ç¤ÏÂè£´ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢²¹ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÕ½Å¤ËÂÐÎ©¤¹¤ëà°Ìòá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ÷´Ö¤È¤¤¤¨¤Ðà¤¤¤¤¿ÍÌòá¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾Ð´é¤Ê¤¬¤é¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊàÊ¢¹õá¥¿¥¤¥×¡£½Ð±é²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÂ¸ºß´¶¤âÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¡Ö°¤¤É÷´Ö·¯¤â¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÉ÷´Ö·¯¤¬µÕ¤ËÉÝ¤¤¡×¡Ö°¤½¤¦¤ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£