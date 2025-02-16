¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀè¶î¤±¤Ð¤ó¤¨¤¤¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó³«ºÅ¡Äº´¡¹ÌÚÀ¤Îï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖLJS¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¡×½éÀï¤Îº´²ì¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀè¤¬¤±¡¢2·î16Æü¡ÊÆü¡ËÂÓ¹¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢LJS½Ð¾ìÍ½Äê¤Î8Ì¾¤Îµ³¼ê¤È¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Îº£°æÀé¿Òµ³¼ê¤ÈÃÝ¥±¸¶çýÌíµ³¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢LJS½Ð¾ìÍ½Äêµ³¼ê¤È¤Ð¤ó¤¨¤¤µ³¼ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÇòÇ®¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï½÷Àµ³¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¶¨»¿¥ì¡¼¥¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤Î¸åLJS¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëº´²ì¶¥ÇÏ¤«¤é¡ÖUMATENA¡×¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¤«¤é¡ÖSKN¥Õ¥é¥Ã¥·¥å8¡×¤¬Íè¾ì¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÓ¹¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£LJSÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÌÚÇ·Á°°ªµ³¼ê¤¬¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¡Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×º´¡¹ÌÚ¡õÄ¹ß·¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬1Ãå
¡ü¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¡
1Ãå¡¡º´¡¹ÌÚÀ¤Îï¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡¦Ä¹ß·¹¬ÂÀ
2Ãå¡¡ÃæÅçÎÉÈþ¡Ê±ºÏÂ¡Ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Þ¥¤¡¦ÅçÄÅ¿·
3Ãå¡¡ÌÚÇ·Á°°ª¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¥¢¥µ¥Ä¥æ¡¦ÂçÍ§°ìÇÏ
4Ãå¡¡±öÄÅÍþºÚ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¥¸¥§¥¤¥Þ¥ê¥¢¡¦º£°æÀé¿Ò
5Ãå¡¡´ØËÜÎè²Ö¡Ê´ä¼ê¡Ë¥´¡¼¥ë¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦Æ£ËÜ¾¢
6Ãå¡¡¿ÀÈø¹áÀ¡¡ÊÀîºê¡Ë¥Õ¥Ê¥Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È¡¦Â¼¾å¾Ï
7Ãå¡¡¿¼ß·°É²Ö¡Ê³Þ¾¾¡Ë¥ê¥ª¥Î¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦ÃÝ¥±¸¶çýÌí
8Ãå¡¡ßÀ¾°Èþ¡Ê¹âÃÎ¡Ë¥¸¥§¥¤¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦ÎëÌÚ·Ã²ð
¢¨¡ÖLJS½Ð¾ìÍ½Äêµ³¼ê¡Ê½êÂ°¡ËÇÏÌ¾¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤µ³¼ê¡×¤Î½ç¤ÇµºÜ
º´¡¹ÌÚÀ¤Îïµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡Ê1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò²á¤®¤¿¤È¤¤Ï¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÄ¹ß·µ³¼ê¤È»öÁ°¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤ò±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¡¢¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÇÏ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÇÏ¤ò¸«¤ë¸÷·Ê¤Ï¿·Á¯¤Ç¡¢ÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊLJS¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ëº£Ç¯¤ÏÃÏ¸µ¡Ê±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×