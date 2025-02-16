¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè8²ó¡¡À¥ÀîÌÜÅö¤Æ¤ËµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢µÈ¸¶¤¬Æø¤ï¤¦¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè8²ó¡ÖµÕ½±¤Î¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸¡Ù¡×¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¬½Â¤¤¡ªÅ´·ý¤Î¡É´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¡ÉÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè8²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿µÈ¸¶ºÙ¸«¡Øäá¤Î²Ö¡Ù¤Ï¡¢À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÎÌ¾¤òºÜ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢À¥ÀîÌÜÅö¤Æ¤ËµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢µÈ¸¶¤¬Æø¤ï¤¦¡£À¥Àî¤ÏµÒ¤ò»«¤¤¤ì¤º¡¢Â¾¤Î½÷Ïº¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤ò¤¹¤ë»ÏËö¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤â°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¥Àî¤Î¿·¤¿¤ÊµÒ¤È¤·¤ÆÌÕÌÜ¤ÎÂçÉÙ¹ë¡¢±¨»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢µ¶ÈÇ¤Îºá¤ò½þ¤Ã¤¿ÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤Ï¡¢ÀÄËÜ¤Î¿·ºî¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤ÇºÆµ¯¤ò¤«¤±¡¢¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¬½Â¤¤¡ªÅ´·ý¤Î¡É´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¡ÉÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿µÈ¸¶ºÙ¸«¡Øäá¤Î²Ö¡Ù¤Ï¡¢À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÎÌ¾¤òºÜ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢À¥ÀîÌÜÅö¤Æ¤ËµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢µÈ¸¶¤¬Æø¤ï¤¦¡£À¥Àî¤ÏµÒ¤ò»«¤¤¤ì¤º¡¢Â¾¤Î½÷Ïº¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤ò¤¹¤ë»ÏËö¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤â°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¥Àî¤Î¿·¤¿¤ÊµÒ¤È¤·¤ÆÌÕÌÜ¤ÎÂçÉÙ¹ë¡¢±¨»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢µ¶ÈÇ¤Îºá¤ò½þ¤Ã¤¿ÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤Ï¡¢ÀÄËÜ¤Î¿·ºî¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤ÇºÆµ¯¤ò¤«¤±¡¢¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡Ä¡£