¡Ú¶¥±Ë¡Û¾®Êýñ¥¡¢£²Ç¯¤Ö¤êÆüËÜÂåÉ½¤Ø¡¡£°ÉÃ£°£±¤ÇÆ¨¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¡ÈÀã¿«¡ÉÄ©¤à¡Ö£±Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤é¡¢£³Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¤Ï¤¹¤°¡×
¢¡¶¥±Ë¡¡¢¦¥³¥Ê¥ß¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®Í½Áª¤Ç¡¢£²£³Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼ÂåÉ½¤Î¾®Êýñ¥¡ÊÆüÂç¡Ë¤¬¡¢£±Ê¬£³ÉÃ£°£¹¤ÎÁ´ÂÎ£²£±°Ì¡££³·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ï¼«Í³·Á¤Ê¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤³¤Ê¤·¡Ö¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎý½¬¤òÆþ¤ì¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡£±¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢£··î¤ÎÀ¤³¦¿å±Ë¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂåÉ½¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡£¾®Êý¤ÏºòÇ¯£³·î¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÇÉ¸¯µÏ¿¤Ë£°ÉÃ£°£±µÚ¤Ð¤º¡¢ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬¤¿¤Á¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾®Êý¡£¤ï¤º¤«¤Îº¹¤Ç¸ÞÎØ¤òÆ¨¤·¤¿ÌµÇ°¤µ¤â¤¢¤ê¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê»ýµ×Îý½¬¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡×¤È¡¢°ìÈé¤à¤±¤¿»Ñ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î¤ÎËÌÅç¹¯²ðÇÕ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£Í¸Ä¥á¤ò£±Ê¬£µ£·ÉÃ£¶£²¤Ç£Ö¡£À¤³¦¿å±Ë¤ÎÇÉ¸¯µÏ¿¡Ê£±Ê¬£µ£¹ÉÃ£°£µ¡Ë¤Ï¤æ¤¦¤Ë¾å²ó¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¡¢¾®Êý¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï£²£¸Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤À¡£¡Ö£±Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢£³Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¤Ï¤¹¤°¤ËÍè¤ë¡££³Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢£³Ç¯¤â¤¢¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºÆ¤ÓÂåÉ½¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¡£