¡Ö¡ØFuck you¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØFuck off¡Ù¡×¸íÌõ¤Ç¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬Âà¾ì¡© ¥Þ¥É¥ê¡¼»Ø´ø´±¤¬»ØÅ¦¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï±Ñ¸ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£²·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè24Àá¤Ç¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¼ó°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢£¹°Ì¤Î¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡£´ÆüÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Áê¼ê¤Ë£³¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢15Ê¬¤Ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢39Ê¬¤Ë¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËPK¤Ç¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄËº¨¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÉÔÅö¤À¤È¼çÄ¥¡£±Ñ»æ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ï¼ç¿³¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î±Ñ¸ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï ¡ØFuck you¡Ê¥¯¥½ÌîÏº¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØFuck off¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Íè½µ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÁûÁ³¡Ä¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡ØJoder¡ÊÉÔ²÷´¶¤òÉ½¤¹¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áª¼ê¤¬£±¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Éî¿«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±Ë¦Æ±»Î¤Ç¤â¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡£´ÆüÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Áê¼ê¤Ë£³¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢15Ê¬¤Ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢39Ê¬¤Ë¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËPK¤Ç¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î±Ñ¸ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï ¡ØFuck you¡Ê¥¯¥½ÌîÏº¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØFuck off¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Íè½µ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÁûÁ³¡Ä¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡ØJoder¡ÊÉÔ²÷´¶¤òÉ½¤¹¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áª¼ê¤¬£±¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Éî¿«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±Ë¦Æ±»Î¤Ç¤â¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô