·î¤ÎÇ¯¶â4Ëü±ß¡Öº£¤Ï1¿Í¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤»¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡×65ºÐ½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ¯¶âÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»65ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Ìµ¿¦
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§0±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º2000Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¹ñÌ±Ç¯¶â40Ç¯¡Ê¤¦¤Á30Ç¯¤ÏÌµ¼ýÆþ¤Î¤¿¤á³Ý¤±¶âÌÈ½ü¡Ë
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¤Ë¡ÖÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö5Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¡Ö»Ô±Ä½»Âð¤Î¼«¼£²ñÌò°÷¤Î¼ÕÎé¶â3Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡×¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö60ºÐ¤Î»þ¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¼Â²È¤ò°ú¤Ê§¤¤»Ô±Ä½»Âð¤ËÅ¾µï¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤¬·î1Ëü3000±ß¤È³Ê°Â¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éþ¤ä·¤¤Ê¤É¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¡£¼ñÌ£¤ÎÆÉ½ñ¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤«¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÃæ¸ÅËÜ¤òÇã¤¦¡£ÃÈË¼Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Î¤ß¤òÆüÃæÉ¨¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥¬¥¹¡¢¿åÆ»Âå¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÆþÍá¤Ï»°Æü¤Ë°ìÅÙ¡×¤ÈÀáÌó¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¿©»ö¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áËè·î2Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¡£±ÉÍÜ¤òÅÙ³°»ë¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤ÏÀäÂÐÀáÌó¤·¤Ê¤¤¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ÍèÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¡£¹¬¤¤¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¹âÎð¼Ô¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶È¼Ô¤È·ÀÌó¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Öº£¤Ï1¿Í¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤»¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¿Æ·»Äï¤«¤éÊÎ¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ï¤º¤é¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤º£¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»65ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§65ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Ìµ¿¦
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§0±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º2000Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¹ñÌ±Ç¯¶â40Ç¯¡Ê¤¦¤Á30Ç¯¤ÏÌµ¼ýÆþ¤Î¤¿¤á³Ý¤±¶âÌÈ½ü¡Ë
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§4Ëü±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¤Ë¡ÖÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö5Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Í·ú¤Æ¤Î¼Â²È¤ò°ú¤Ê§¤¤»Ô±Ä½»Âð¤ËÅ¾µï¤·¤¿¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃù¶â¤«¤éËè·î1Ëü±ß¤º¤Ä°ú¤½Ð¤·¡×¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¡Ö»Ô±Ä½»Âð¤Î¼«¼£²ñÌò°÷¤Î¼ÕÎé¶â3Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡×¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö60ºÐ¤Î»þ¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¼Â²È¤ò°ú¤Ê§¤¤»Ô±Ä½»Âð¤ËÅ¾µï¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤¬·î1Ëü3000±ß¤È³Ê°Â¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éþ¤ä·¤¤Ê¤É¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¡£¼ñÌ£¤ÎÆÉ½ñ¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤«¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÃæ¸ÅËÜ¤òÇã¤¦¡£ÃÈË¼Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Î¤ß¤òÆüÃæÉ¨¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥¬¥¹¡¢¿åÆ»Âå¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÆþÍá¤Ï»°Æü¤Ë°ìÅÙ¡×¤ÈÀáÌó¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¿©»ö¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áËè·î2Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¡£±ÉÍÜ¤òÅÙ³°»ë¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤ÏÀäÂÐÀáÌó¤·¤Ê¤¤¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ï¤º¤é¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤º£¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤¤¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÀº¿À¼À´µ»ý¤Á¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«²èºö¤·¡¢³ô¼°Åê»ñ¤â¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¤É¤Á¤é¤âÇ®°Õ¤¬Â¤ê¤ºÄ¹Â³¤¤»¤º¡£º¬µ¤¤è¤¯´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ÍèÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¡£¹¬¤¤¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¹âÎð¼Ô¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶È¼Ô¤È·ÀÌó¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Öº£¤Ï1¿Í¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤»¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¿Æ·»Äï¤«¤éÊÎ¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ï¤º¤é¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤º£¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)