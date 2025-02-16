¡Úµð¿Í¡Û£°ÉõÄù¤á¤ÎËÙÅÄ¸¿µ¡Ö»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×»î¹ç¸å¤âÎý½¬¾ì¤ØÄ¾¹Ô¡¡´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÀï
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£´¡½£³¥µ¥à¥¹¥ó¡Ê£±£¶Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¤¬º£µ¨¥Á¡¼¥à½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÀï¤Ë£¹²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£´¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈï°ÂÂÇ£±¡¢£²Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢£±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°¤«¤éÄ¾µå¤È¥«¡¼¥Ö¼çÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤ò°ÒÎÏÈ´·²¤Î£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤âÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££²»à¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦£±£¹Ç¯¤Î¥É¥é£±±¦ÏÓ¡£»î¹ç¸å¤ÏÎý½¬¾ì¤ØÄ¾¹Ô¤·¡Ö»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¥«¡¼¥Ö¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¼çÂÎ¤Ç¤¤¤³¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Îý½¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Ç£±£´£¸¥¥í¤ò·×Â¬¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖµåÂ®¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Í¾·×¤ÊÎÏ¤âÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤É¤ª¤êÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ¿¶¤ê¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¼è¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ëº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£