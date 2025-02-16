¡ÚÂ®Êó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑÁ°Ä®²¤Ç5¿Í¾è¤Ã¤¿µùÁ¥Å¾Ê¤¡¡3¿Íµß½õ2¿Í¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÆÑÁ°Ä®¤Î²¤ÇµùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡µùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ËÌÉô¤ÎÆÑÁ°Ä®¤Î²¹ç¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¿¥ÆÍÜ¿£»ÜÀß¤Î¶á¤¯¤Ç¤¹¡£
¡¡16Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Î±Ë¨³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¡ÖÆÑÁ°²¤ÇµùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬µù¶¨¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µùÁ¥¤Ë¤Ï5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿µùÁ¥¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡µß½õ¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê1¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ËÌÉô¤ÎÆÑÁ°Ä®¤Î²¹ç¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¿¥ÆÍÜ¿£»ÜÀß¤Î¶á¤¯¤Ç¤¹¡£
¡¡16Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Î±Ë¨³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¡ÖÆÑÁ°²¤ÇµùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬µù¶¨¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µùÁ¥¤Ë¤Ï5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿µùÁ¥¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡µß½õ¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê1¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£