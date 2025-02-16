ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡¡ÂÇÀÊ¤ÇÄ¾µå¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³²òÀâ¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Æ¤¿¤«¤éÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¶áÅ´¤Ê¤É¤ÇNPBÄÌ»»2267»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢404ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê51¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Î¥êÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÂÇÀÊÆâ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÔ¤ÁÊý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊÆâ¤ÇÁê¼ê¤ÎÇÛµå¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹â¹»¤Ç¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤ÏÀäÂÐÁÀ¤¦¤Ê¤è¡¢¤È¡£Ëü¤¬°ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤³¤³¡ÊÆ¬¡Ë¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤éÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»à¤ó¤Ç¤Þ¤¦¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶µ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÊÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£Èò¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿´Íý¤È¤·¤Æ¡ÖÊÑ²½µå¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÊÑ²½µå¤Ï°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÊÂÇ¤Ä¤Î¤Ë¡ËÎÏ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤¶¤ï¤¶²óÅ¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµå¤ä¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤¦¤ê¤ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤Ð¥¹¥Ô¥ó¤¬¸ú¤¤¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÎÏ¤Ç¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¡ÈÊÑ²½µå¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æº£¤Î»Ò¤Ï¸À¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»µå»ù¤Ë¤ÏÄ¾µå¤òÂÇ¤Ä½ÅÍ×À¤ò»ØÆ³¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Æ¤¿¤«¤éÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ²½µåÂÇ¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ë¤°´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö±Ë¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÑ²½µå¤Ï´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤â¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÑ²½µåÂÇ¤Á¤â¡Ë1²ó¡¢2²ó¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¡¼¥Ö¤È¤«´Ë¤¤µå¤òÁÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤È¤«¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¡£ÁÀ¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò100¡óÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£