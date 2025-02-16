¿·²ÃÆþ¤Î¸µ¥»ー¥Ö²¦¡¦¥¤¥¨ー¥Ä ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅêµå¤Ë¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Üー¥ë¡×
¡Êc¡ËSANKEI
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Çº¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹Áê¼ê¤Ë¿·¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Îー¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é14µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢¥´ー¥à¥¹GM¤äµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤Ê¤É¤¬¸«¼é¤ê¡¢19Ç¯¤Î¥»ー¥Ö²¦¤Çºòµ¨¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ç33¥»ー¥Ö¤òµó¤²¤¿¿·²ÃÆþ¤Î¥«ー¥Óー¡¦¥¤¥¨ー¥ÄÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤ÏÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Üー¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥¤¥¨ー¥Ä ¥³¥á¥ó¥È
Q¡¥ÂçÃ«¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬
´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Üー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¾å½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
Q¡¥Èà¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ÆÆÃÄ§¡¢¶¯¤ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¡©
º£Æü¸«¤¿¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ¤ËÀ¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é160km¤Îµå¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸«¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£åºÎï¤Êµå¶Ú¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ÎÅêµå¤òÈà¤Ï¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
Q¡¥Èà¤ÎÀ³Ê¤ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©
1½µ´Ö¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î±Ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤È¤È¤Æ¤â¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Q¡¥²¿¤«²ñÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¤Þ¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¤¤¤è¡£°§»¢¤ò¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Í¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥É¥¸¥ãー¥¹ÆüËÜ³«ËëÀï ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ø»³ËÜÍ³¿¢ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÙÌ´¤Î¥ê¥ìー¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥Üー¥ë¤Ë¥Ðー¥ó¥ºÊá¼êÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ªÈà¤ÎÄ¾µå¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÆÃÊÌ¡£Êá¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×