¡ÚºåµÞÇÕÅ¸Ë¾¡Û¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡¡½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÃÆ¤ß¤Ä¤±¤ë¡¡ºå¿À£ÃÂçÇÔ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹
¡¡¡ÖºåµÞÇÕ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£²£²Æü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡£±ÃåÇÏ¤Ë¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê£³·î£³£°Æü¡¦Ãæµþ¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÁ°¾¥Àï¡£º£Ç¯¤Ïºå¿À¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºå¿À£Ã£±£±Ãå¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤ËÇ³¤¨¤ë¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤¬½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¹½¤¨¤À¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï·ªÅìºäÏ©¤Ç£´£Æ£µ£²ÉÃ£¶¡Ý£±£±ÉÃ£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÆ°¤¤ÇÅÐºä¤·¤Æ¡¢¾õÂÖÌÌ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°Áö¤Îºå¿À£Ã¤ÏËöµÓÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÁöÁ°¤Î¥¹¥ï¥ó£Ó¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¶¯Îõ¤À¡£
¡¡ºå¿À£Ã£¶Ãå¤Î¥½¡¼¥À¥º¥ê¥ó¥°¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤ÏÇÏ¾ì¤Î°¤¤Æâ¤á¤òÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Î¿¤Ó¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é£°ÉÃ£³º¹¤Ê¤é¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£Ä´¶µ¤Ç¤Ï¹¥¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²´ÇÏÁê¼ê¤Ç¤â¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¶á£²Àï¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤Î¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¤À¤¬¡¢£²ÁöÁ°¤Ï¥²¡¼¥È¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ³°ÏÈÈ¯Áö¡£Á°Áö¤ÏÆ»Ãæ²¡¤Ã¤Ä¤±ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËÃ»¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤ËÇÔ°ø¤ÏÌÀÇò¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÎÏÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Îµþ²¦ÇÕ£Ó£Ã¤Ç£³Ãå¡£´¬¤ÊÖ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àª¤¤½½Ê¬¤Ë½Å¾Þ¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤à¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¿¥¤¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£µÀï£´¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÏ¢ÂÐ¡£¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£¸Å¹ë¥È¥¥¥é¥ô¥§¥¹¡¼¥é¤ÏºòÇ¯¤Î¥¹¥ï¥ó£Ó¤Ç£³Ãå¤ÈµÓÎÏ¤Ë¿ê¤¨¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£·Ú»ë¤Ï¶ØÊª¤À¡£