¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¾è¤êÊª¤¬¥È¥ß¥«¤ÇºÆ¸½¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤Î¶ÚÅÍ±À¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡×
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ÈÌ¡²è¡ÖDRAGON BALL¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« ¥È¥ß¥«¡ß¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤Î¶ÚÅÍ±À¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Î¥«¥×¥»¥ë No.9 ¥Ð¥¤¥¯¡×2¼ï¤ò¡¢2025Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¶ÚÅÍ±À¡×¤Ï¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕÂ°¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëºÆ¸½
24Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Ì¡²è²È¤ÎÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾è¤êÊª¤ò¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡£
¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤Î¶ÚÅÍ±À¡×¤Ï¡¢¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×¤¬¶ÚÅÍ±À¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£²¼Éô¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ä¤òÈ÷¤¨¡¢¼ê¤ÇÅ¾¤¬¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Î¥«¥×¥»¥ë No.9 ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂ¤·Á¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï²ÄÆ°¤·¡¢¼«Î©¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
º£¸å¤â¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ü¥ó·³¤Î¾®·¿ÀïÆ®µ¡¡×¡ÖµµÀç¿Í¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¶¤Î¾®·¿¥Ý¥Ã¥É¡×¡ÖµíËâ²¦¤Î¼Ö¡×¤Ê¤É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£