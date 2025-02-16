60Âå¡¢É÷¼Ù¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡ÖÀ°Íý¼ýÇ¼¤Î¸ú²Ì¡×¡£²ÈÂ²¤Ë²È»ö¤òÍê¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤â¸º
ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¡¢Êë¤é¤·¼þ¤ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¿æ»ö¤äÁÝ½ü¤Ë¼ê¤¬²ó¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤è¤µ¤ó¡Ê60Âå¡Ë¤Ï¡¢Àè·îÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¤Î¸ú²Ì¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¿¾ÊÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢À°Íý¼ýÇ¼¤Î¸ú²Ì
»ä¤ÏÀè·î½é¤á¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤È¯Ç®¤·¡¢²òÇ®¤·¤Æ¤Ï¤Ö¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³±¤âÄ¹°ú¤Ì²¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¼£¤ë¤Þ¤Ç3½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÈÂ²¤ËÎÁÍý¤òÍê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤â¤Î¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²È»ö¤òÍê¤àºÝ¤Ë¤â¡¢¸ß¤¤¤¬ÌÂ¤ï¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÏÉ×¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤ï¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢É×¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¿©ºà¤Îºß¸Ë¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤òÍê¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºß¸Ë¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ä¤ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤À¤¤¤¿¤¤³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢É×¤ËÇã¤¤Êª¤òÍê¤àºÝ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÉô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ç°Õ³°¤À¤Ã¤¿¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Éô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡£ÌÜ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÄ´¤¬¤è¤¤¤È¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Î¤Î½Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡Ö°µ¡×¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Í¤òÈè¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¤«¤Í¤Æ¤«¤éÉ×¤Ë²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿
É×¤¬ÄêÇ¯¤·ºÆ¸ÛÍÑ¤È¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤äÀöÂõ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢µÁÊì¤Î²ð¸î¤â¼êÊ¬¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¼«¿È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤êÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬Éâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤¤¾ò·ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿È¿¾ÊÅÀ¤â
ÂÎÄ´¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µîÇ¯¡¢¤ªÌô¼êÄ¢¤Ø¤Î¥á¥â½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÌô¤ÇÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤ÆÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿Ìô¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ë¤È¤¢¤ëÌô¤Ç¶¯¤¤ÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ñ¼Ò¤ò¤Ò¤È·î¶á¤¯µÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó´ÉÍý¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÉ÷¼Ù¤âÄ¹°ú¤¤¤¿¤¿¤áÅÓÃæ¤ÇÌô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤Ê¤ê¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ç¤âÌô¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ðÊó¤òÄÉµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¤¤ë¤ªÌô¼êÄ¢¤ÎÊý¤¬»ä¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¤È³«¤±¤ë¼êÄ¢¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°µÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢»ä¤Î¤ªÌô¼êÄ¢¤ä·ò¹¯¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤É¤¦¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÉ×¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢Êë¤é¤·¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÂçÀÚ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÊÌ¤Î¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£50Âå¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤ËÏ·¤¤¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¡¢µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À°Íý¤ä¼ýÇ¼¤â´Þ¤á¡¢¤¯¤é¤·¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¬¸«Ä¾¤·¤É¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£