ÀáÌó¤ÎÃ£¿Í¤¬ÀäÂÐ¼é¤ë¡¢Æù¡¦µû¤Î¡ÖÂ¨Çã¤¤¡×¤Î¾ò·ï¡£Æù¤Ï1¡Á2½µ´ÖÊ¬¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¬¤ª¥È¥¯
Æù¤äµû¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢6Ç¯¤Ç1000Ëü±ßÃù¤á¤¿ÀáÌó¥Æ¥¯¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼çÉØ¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢Æù¡¦µû¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¯Çã¤¤Êª¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤¥¤Á¤ã¤óÎ®¡Ö¥Þ¥¤ÄìÃÍÉ½¡×¤òÆù¤äµû¤òÇã¤¦¤È¤¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¯¤¥¤Á¤ã¤óÎ®¥¥Û¥ó¤ÎÇã¤¤ÊªÅ¯³Ø
ÄìÃÍ¤è¤êÂ¿¾¯¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÍ½»»¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¸ÂÅÙ³Û¡Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¤³¤È¡£
1¡¥ÄìÃÍ¤ÈÇã¤¦¥é¥¤¥ó¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±
2¡¥»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤ÏÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤
3¡¥¿ô±ß¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢Í½»»¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè
Æù¡¦µû¤Î¡Ö¥Þ¥¤ÄìÃÍÉ½¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤È¤Ï¡©
Æù¡¦µû¤Î¥Þ¥¤ÄìÃÍÉ½¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥Ä¤ò¡¢¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü100ɡÅö¤¿¤ê100±ß°Ê²¼¤Ê¤éÆù¤ÏÂ¨Çã¤¤¡ª
Æù¤Ï100gÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬100±ß°Ê²¼¤Ê¤é¹ØÆþ·èÄê¡ª
¡üÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤ëÆù¤ÏÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇã¤¦
ÆùÎà¤ÏÍÆÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥íÃ±°Ì¤Ç¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¬¤ª¥È¥¯¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Çã¤¦ÎÌ¤ÏÎäÅà¤·¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë1¡Á2½µ´ÖÊ¬¤Þ¤Ç¡£ÆÃÇä¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×
¡ü¹ñ»ºÆù¤¬¹â¤¤¤Ê¤é³°¹ñ»º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òËÉ¤°
Í½»»¤ò¼é¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ï»ºÃÏ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¤¿¤Þ¤ÎµíÆù¤Ï¥±¥Á¤é¤ºÇã¤¦¤Î¤¬Àµ²ò
¤»¤Ã¤«¤¯µíÆù¤ò»È¤Ã¤¿¸¥Î©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤Æù¤Ë¡£
¡ÖµíÆù¤ÏÃÍÃÊ¤¬Ì£¤ËÄ¾·ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â³°¿©¤¹¤ë¤è¤ê¤ÏÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×