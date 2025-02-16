¡ÈÆüËÜºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡É¤âÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎÎ°è¡¡º¬ËÜ¤«¤é°Û¤Ê¤ë»×¹Í¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¨¤¤¡×
¶áÆ£·ò²ð¤¬¶Ã¤¤¤¿¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬WBC¥á¥¥·¥³Àï¤Î9²ó¤Ç¸«¤»¤¿½éµåÂÇ¤Á
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥àÆâÌî¼ê¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±Î½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬½Ð±é¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2023Ç¯WBC½à·è¾¡¤Ç¸«¤»¤¿½éµåÂÇ¤Á¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023Ç¯3·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¤È¤Î½à·è¾¡¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤Æ±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ·ãÁö¤·¡¢ÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ÎÝ¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬Ãæ±Û¤¨2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÀµÄ¾Éé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢1ÅÀº¹¤Î9²ó¤ÇÂçÃ«¤¬¸«¤»¤¿ÀÑ¶ËÀ¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏæÆÊ¿¤¬½éµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤½¤³¤Ç½éµå¤ò¿¶¤ì¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¸¤ÇÀ¨¤¤¡£ËÍ¤Ê¤éÀäÂÐ¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ËÀå¤ò´¬¤¯¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡¢¤·¤«¤â¤¯¤½¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¹â¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤äÀ¨¤¤¤Ã¤¹¡×¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¿ê¤¨¤ÌÆ®Áè¿´¤ÈÀÑ¶ËÀ¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë·èÃÇÎÏ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë