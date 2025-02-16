Äí¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤¿ÌîÎÉÇ¤ò¡Ø²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ù·ë²Ì¡¢¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡Ä£²Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼Â³½Ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇ¥Ã¥Á¥ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÎÉÇ¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤Ç¤¹¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤È²ÈÇ¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢3Ëü4Àé²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤·¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤Æ÷¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡～¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤Æ¤ÆÃÈ¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù²ü¿´¶¯¤á¤ÎÌîÎÉÇ¤òÊÝ¸î
ÆÍÁ³¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÄí¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥ÓÇ¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥È¥é¡×¤¯¤ó¡£¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Î·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢2¥ö·î¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¤¯¤ó¤ÏÄí¤Ë½»¤ßÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Äí¤Ë¸½¤ì¤¿º¢¤Î¥È¥é¤¯¤ó
¥Þ¥Þ¤Ë¿´¤òµö¤·Äí¤Ë½»¤ßÃå¤¤Þ¤·¤¿
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥é¤¯¤ó¤òÀµ¼°¤Ë²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤Ï1¡¢2Æü¤Ç³Ð¤¨¡¢²¹¤«¤¤¥³¥¿¥Ä¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö³°¤Ë½Ð¤¿¤¤¤èー¡×¤ÈÌëÌÄ¤¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¿¥Ä¤Ç¤Ì¤¯¤Ì¤¯
ÌëÌÄ¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢
Ã¦Áö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¤¯¤ó
ÊÝ¸î¤«¤é1¥ö·î¡£µîÀª¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¥È¥é¤¯¤ó¤¬Ã¦Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÇÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢ÇÃµÄå¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¥È¥é¤¯¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¦Áö¤«¤é£´Æü¸å¤Î¤³¤È¡£´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¹æµã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã¦Áö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥é¤¯¤ó¡£²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇú¿çÃæw
¤ª²È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤«¤é4¥ö·î·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¤ÏÌëÌÄ¤¤â¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¤¯¤ó¡£²ÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤Î¾å¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä
¤¹¤Ã¤«¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
2Ç¯¤Î¤È¤¤ò·Ð¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÇ¤Ë
¥È¥é¤¯¤ó¤ò¤ª²È¤Ë·Þ¤¨¤Æ1Ç¯4¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÇ¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¤¯¤ó¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏËÍ¤¬¼é¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥È¥é¤¯¤ó
¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤♡
¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è♡
ÊÝ¸î¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¤¯¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ë¡£Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àè½»Ç¤È¤â¥±ー¥¸±Û¤·¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥È¥é¤¯¤ó¤È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤¦¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¤¯¤ó¤Î2Ç¯´Ö¤òÄÖ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¤Á¤Ï¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Í¡×¡Ö¥È¥éÅÂ¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ðÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¹¬¤»Êª¸ì¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇ¥Ã¥Á¥ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥È¥é¤¯¤ó¤È¡¢Àè½»ÊÝ¸îÇ¤Î¥é¥Ã¥ー¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ú¥°¤¯¤ó¡¢¥Æ¥È¤¯¤ó¡¢¥Æ¥£¥Ôー¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥ó¥×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇ¥Ã¥Á¥ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kokiri
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£