Èæ²Å°¦Ì¤¡õ´äÅÄ¹äÅµ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡ÖÆæ¤Î¿ÍÊª¡©¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¡Ä¡×Âè6ÏÃÍ½¹ðÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Èæ²Å°¦Ì¤¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡¡¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙÂè6ÏÃÍ½¹ð¡¡°ÕÌ£¿¼¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é»ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¡×
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢±³¡¦¿¿¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î¿¹¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Õ¥é¥ï¡¼¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯´öÅçÉö¡ÊÈæ²Å¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à°ì¥ÎÀ¥½ã¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎø¿ÍÆ±»Î¡£Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÉö¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¦´öÅçÎë»Ò¡Ê¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¡Ö3Ç¯Á°¤Î»ö·ï¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´öÅç²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¤«¤é½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢ÀºÆùÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬Ì¿¤òÀä¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Îë»Ò¤¬Ä´ººµ¡´Ø¤òÇã¼ý¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ã¤âÊì¤Î°ì¥ÎÀ¥°«¡Ê¹õÂô¤¢¤¹¤«¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë°«¤Ï¡¢½ã¤ò¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡×¤È¸Æ¤Ö¡£½ã¤Ë¤Ï¡Ö26Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Äï¡¦ÎÃ²ð¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢°«¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢½ã¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö3Ç¯Á°¤Î»ö·ï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÊÑÁõ¤·¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤Ë¹©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ã¤ÎÊì¡¦°«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âè6ÏÃÍ½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢°«¤¬¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é»ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖÆæ¤Î¿ÍÊª¡©¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¹Í»¡¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
3Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡¢½ã¤ÎÊì¡¦°«¤À¤Ã¤¿¡£½ã¤Ï¤½¤Î¿¿¼Â¤òÉö¤Ë¤À¤±ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Éö¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ã¤Ï¡¢°«¤¬Êë¤é¤¹¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°«¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Éö¤Ï½ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ËÌá¤ê¡¢ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ã¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤â½ã¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Î¤Þ¤Þ¡£Äü¤á¤Æ¼Â²È¤Ø°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿Éö¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢Åã»Ò¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£
½ã¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Åã»Ò¤ÏÉö¤Ë¡¢½ã¤¬¿©ÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤·¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¡£¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤ÎÑÍºá¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢ÈÈ¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤Û¤ÉÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅã»Ò¤Ï¡¢½ã¤¬ÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤«¤Ð¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÉö¤«°«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢Åö»þ¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤ë¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¿·»ö¼Â¤¬Éâ¾å¡£»ö·ï¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¿Áê¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÁÜºº¤Î¼ê¤¬µÚ¤Ö¡£¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éö¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙÂè6ÏÃÍ½¹ð¡¡°ÕÌ£¿¼¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é»ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¡×
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢±³¡¦¿¿¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î¿¹¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Õ¥é¥ï¡¼¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯´öÅçÉö¡ÊÈæ²Å¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à°ì¥ÎÀ¥½ã¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎø¿ÍÆ±»Î¡£Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ã¤âÊì¤Î°ì¥ÎÀ¥°«¡Ê¹õÂô¤¢¤¹¤«¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë°«¤Ï¡¢½ã¤ò¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡×¤È¸Æ¤Ö¡£½ã¤Ë¤Ï¡Ö26Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Äï¡¦ÎÃ²ð¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢°«¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢½ã¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö3Ç¯Á°¤Î»ö·ï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÊÑÁõ¤·¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤Ë¹©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ã¤ÎÊì¡¦°«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âè6ÏÃÍ½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢°«¤¬¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é»ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤Ã¤Æ¥Þ¥³¥È¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖÆæ¤Î¿ÍÊª¡©¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¹Í»¡¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
3Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡¢½ã¤ÎÊì¡¦°«¤À¤Ã¤¿¡£½ã¤Ï¤½¤Î¿¿¼Â¤òÉö¤Ë¤À¤±ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Éö¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ã¤Ï¡¢°«¤¬Êë¤é¤¹¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°«¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Éö¤Ï½ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ËÌá¤ê¡¢ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ã¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤â½ã¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Î¤Þ¤Þ¡£Äü¤á¤Æ¼Â²È¤Ø°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿Éö¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢Åã»Ò¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£
½ã¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Åã»Ò¤ÏÉö¤Ë¡¢½ã¤¬¿©ÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤·¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¡£¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤ÎÑÍºá¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢ÈÈ¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤Û¤ÉÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅã»Ò¤Ï¡¢½ã¤¬ÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤«¤Ð¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÉö¤«°«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢Åö»þ¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤ë¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¿·»ö¼Â¤¬Éâ¾å¡£»ö·ï¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¿Áê¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÁÜºº¤Î¼ê¤¬µÚ¤Ö¡£¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éö¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤«¡£