ÃË¤Î»Ò¤¬¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¢ª¸¤¤¬¼ÙËâ¤·¤Æ¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤¡ØÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬15ËüºÆÀ¸¡ÖÃçÎÉ¤··»Äï¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¹¬¤»¡×
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömie_021012_¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¸¤¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£
¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃË¤Î»Ò¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°²è¤Ï£±£µËü£±£°£°£°²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î～¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÃË¤Î»Ò¤¬¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¢ª¸¤¤¬¼ÙËâ¤·¤Æ¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤¡ØÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
¥²ー¥à¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤è¤¦
¤ª²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡ÖCOCO¡×¤¯¤ó¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥´¥í¥ó¤È²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤È¤Î´Ö¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤È¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥°¥¤¥°¥¤´Å¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤Î¤ª´é¤Ï¤¯¤Ã¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥²ー¥à¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òº¸¼ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Îº¸¼ê¤ò¤ªÉ¡¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤È²¡¤·¡¢²èÌÌ¤Ë¤ª´é¤ò¶áÉÕ¤±¤Æ¥°¥Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´é¤¬»ë³¦¤ò¼×¤ê¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥²ー¥à¥ªー¥Ðー
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Ç®¤¹¤®¤ë¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤«¤Þ¤Á¤ç¹¶·â¡×¤Ë¡¢¥²ー¥à¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÁ´Á³ÅÜ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡££²¿Í¤ÎÃæ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃçÎÉ¤··»Äï¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¹¬¤»¤À¤Í～¡×¡Ö¥²ー¥à¼¤á¤í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÅÜ¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë»ä¤â¹¬¤»¡×¡ÖÄ¶Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömie_021012_¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömie_021012_¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£¡¡µª»Ò
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£