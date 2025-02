STARTO ENTERTAINMENTが16日、ジュニアについて「ACEes(読み:エイシーズ)」「KEY TO LIT(読み:キテレツ)」「B&ZAI(読み:バンザイ)」の結成を発表。「KEY TO LIT」がコメントを寄せた。今回、これまで活動してきたHiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、少年忍者のメンバーを入れ替え、再編成。「KEY TO LIT」は岩崎大昇(※崎=たつさき/美 少年)、井上瑞稀(HiHi Jets)、中村嶺亜(7 MEN 侍)、猪狩蒼弥(HiHi Jets)、佐々木大光(7 MEN 侍)の5人組グループとなる(内は元々所属していたグループ)。

「KEY TO LIT」は「これから僕たち5人は『KEY TO LIT』として新しい道を歩くことになりました。明るい未来に向かって力を合わせ、出会う方全てに活気を与えられる存在を目指します」と約束。「これまでも、これからも支えてくださるファンの皆様が一番であることは決して変わりません。そして、今後も最高のエンターテイメントを追求し、トップスターへの道を走っていくことも変わりません。皆さんに楽しんでいただく為に出来ることを考え、活動していきます」と伝えた。また、2025年6月以降、コンサートを予定していることも発表された。【コメント全文】はじめまして。「KEY TO LIT」です。これから僕たち5人は「KEY TO LIT」として新しい道を歩くことになりました。明るい未来に向かって力を合わせ、出会う方全てに活気を与えられる存在を目指します。僕たちの歩んできた道にはいつも皆さんがいてくれた事を忘れたことはありません。これまでも、これからも支えてくださるファンの皆様が一番であることは決して変わりません。そして、今後も最高のエンターテイメントを追求し、トップスターへの道を走っていくことも変わりません。皆さんに楽しんでいただく為に出来ることを考え、活動していきます。今後の僕たちにどうかご期待ください。【プロフィール】■岩崎大昇(※崎=たつさき)2002年8月23日生まれ、神奈川県出身。■井上瑞稀2000年10月31日生まれ、神奈川県出身。■中村嶺亜1997年4月2日生まれ、東京都出身。■猪狩蒼弥2002年9月20日生まれ、東京都出身。■佐々木大光2002年5月20日生まれ、東京都出身。