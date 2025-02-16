¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÍÂÃù¶â¤Ï¡ÖÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÍÂ¶â¼Ô¤Î»ñ»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÍÂ¶â¼Ô¤ÎÍÂ¶â¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¡¢ÊÝ¸î¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ú¥¤¥ª¥ÕÊý¼°¡§ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤¬ÍÂ¶â¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß
¡¦»ñ¶â±ç½õÊý¼°¡§ÇËÃ¾¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Î»ö¶È¤òÂ¾¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë°ú¤·Ñ¤°ºÝ¤Ë¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤¬»ñ¶â±ç½õ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß
¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡¦¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë
¡¦¶ä¹Ô¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤ËËÜÅ¹¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹ÔÅù´Þ¤à¡Ë
¡¦¿®ÍÑÁÈ¹ç
¡¦Á´¹ñ¿®ÍÑ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
¡¦Ï«Æ¯¶â¸Ë
¡¦Ï«Æ¯¶â¸ËÏ¢¹ç²ñ
¡¦¾¦¹©ÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë
¤Ê¤ª¡¢À¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ä³°¹ñ¶ä¹Ô¤ÎºßÆü»ÙÅ¹¤ÏÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ö¸µËÜ1000Ëü±ß¡×¤È¤½¤Î¡ÖÍøÂ©¡×¤Þ¤Ç¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë1500Ëü±ßÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢1000Ëü±ß¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î500Ëü±ß¤ÏÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÂ¤±¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö·èºÑÍÑÍÂ¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÌµÍøÂ©¡¦Í×µáÊ§¤¤¡¦·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÍÂ¶â¤ÏÁ´³ÛÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÅöºÂÍÂ¶â¤äÌµÍøÂ©·¿ÉáÄÌÍÂ¶â¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°²ßÍÂ¶â¤ä¾ùÅÏÀÍÂ¶â¡ÊNCD¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä¹ñºÄ¡¢ÃÏÊýºÄ¡¢¶âÍ»ºÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¡©ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÂ¶â¼Ô¤ÎÍÂ¶â¤Ê¤É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÍÂ¶â¤¬°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÂ¶â¼Ô¤Î»ñ»º¤¬¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ñ¶â±ç½õÊý¼°¡§ÇËÃ¾¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Î»ö¶È¤òÂ¾¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë°ú¤·Ñ¤°ºÝ¤Ë¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤¬»ñ¶â±ç½õ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß
ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶âÍ»µ¡´ØÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡¦¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë
¡¦¶ä¹Ô¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤ËËÜÅ¹¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹ÔÅù´Þ¤à¡Ë
¡¦¿®ÍÑÁÈ¹ç
¡¦Á´¹ñ¿®ÍÑ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
¡¦Ï«Æ¯¶â¸Ë
¡¦Ï«Æ¯¶â¸ËÏ¢¹ç²ñ
¡¦¾¦¹©ÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë
¤Ê¤ª¡¢À¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ä³°¹ñ¶ä¹Ô¤ÎºßÆü»ÙÅ¹¤ÏÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÈÏ°Ï¤È¶â³Û¤Ï¡©ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¡×¤ä¡ÖÄÌÃÎÍÂ¶â¡×¡ÖÇ¼ÀÇ½àÈ÷ÍÂ¶â¡×¡ÖÃùÃßÍÂ¶â¡×¤Ê¤É¤¬ÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×¤ä¡ÖÄê´üÀÑ¶â¡×¡Ö³Ý¶â¡×¤â¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÁ¬¿®Â÷¡ÊÂßÉÕ¿®Â÷¤ò´Þ¤à¡Ë¤âÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ö¸µËÜ1000Ëü±ß¡×¤È¤½¤Î¡ÖÍøÂ©¡×¤Þ¤Ç¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë1500Ëü±ßÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢1000Ëü±ß¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î500Ëü±ß¤ÏÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÂ¤±¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö·èºÑÍÑÍÂ¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÌµÍøÂ©¡¦Í×µáÊ§¤¤¡¦·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÍÂ¶â¤ÏÁ´³ÛÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÅöºÂÍÂ¶â¤äÌµÍøÂ©·¿ÉáÄÌÍÂ¶â¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°²ßÍÂ¶â¤ä¾ùÅÏÀÍÂ¶â¡ÊNCD¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä¹ñºÄ¡¢ÃÏÊýºÄ¡¢¶âÍ»ºÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËËÜÅ¹¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡ÖÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÇËÃ¾¤¬µ¯¤¤Æ¤âÍÂ¶â¼Ô¤Î»ñ»º¤Î°ìÄê³Û¤Þ¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°²ßÍÂ¶â¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸¤¯»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)