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¡¡ASKA¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é¡ÖASKA CONCERT TOUR 2024¢ä2025 -Who is ASKA !?-¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£ÄÌ¾ï¥Ä¥¢¡¼¤Ï15Æü¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç½ªÎ»¤·¡¢º£¸å¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¡¢ÅìµþºÇ½ª¸ø±é¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£