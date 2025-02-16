¡Ö¹ñ²Î¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ä¡×½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡È½éÀï¤Î¶ÛÄ¥´¶¡É½±¤¦¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½MF¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿45Ê¬´Ö¤Î²ù¤·¤µ
¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Ë»×¤ï¤Ì¶ÛÄ¥¤¬½±¤Ã¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½MF¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)¤ÏAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¡¦¥¿¥¤Àï¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤º¡£Á°È¾45Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢(¸òÂå¤Ï)ÅöÁ³¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëU20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£14Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¿¥¤Áê¼ê¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾®ÁÒ¤ÏMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤È2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¡£¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¹¶¼é¤Î´Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæÈ×¥³¥ó¥Ó¤À¤¬¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñ²Î¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ¤Î¤È¤³¤í¤¬ÀµÄ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÁÒ¼«¿È¤Ï¡Ö(Ã¥¼è¤ò)¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤ë¡¢Áý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¹¶·âÌÌ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£
¡Ö°ú¤«¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á°¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÃæÈ×¤ÎÍ×¤À¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÃå¤±¤¿¤Î¤Ï¹â¹»3Ç¯¤Î3·î¡¢U-19ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó±óÀ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿µ¡²ñ¤ò¡ÖËÜÅö¤ËºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ³èÆ°¤ËÎ×¤ßÂ³¤±¡¢Ãå¼Â¤ËÂåÉ½ÄêÃå¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¥ê¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¡£Æ±Ç¯9·î¤ÎU20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ç¤Ï3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤Î´Ý¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡È½éÀï¤Î¶ÛÄ¥´¶¡É¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÁÒ¤Ï¡Ö½éÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«²ü¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È½ÃÇ¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤¹¡£Á°È¾½ª¤ï¤êºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤âÁý¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤±¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡45Ê¬´Ö¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤Î1»î¹ç¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤À¤±¤É´·¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó±óÀ¬¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¥·¥ê¥¢¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÎÁê¼ê¤Ë¤³¤½¡¢¾®ÁÒ¤Î¿¿¹üÄº¤¬À¸¤¤ë¤È¤¡£¡Ö(¥Þ¡¼¥¯¤¬)Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¡£¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ì»î¹ç°ì»î¹ç»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëU20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£14Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¿¥¤Áê¼ê¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾®ÁÒ¤ÏMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤È2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¡£¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¹¶¼é¤Î´Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæÈ×¥³¥ó¥Ó¤À¤¬¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ú¤«¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á°¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÃæÈ×¤ÎÍ×¤À¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÃå¤±¤¿¤Î¤Ï¹â¹»3Ç¯¤Î3·î¡¢U-19ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó±óÀ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿µ¡²ñ¤ò¡ÖËÜÅö¤ËºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ³èÆ°¤ËÎ×¤ßÂ³¤±¡¢Ãå¼Â¤ËÂåÉ½ÄêÃå¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¥ê¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¡£Æ±Ç¯9·î¤ÎU20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ç¤Ï3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤Î´Ý¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡È½éÀï¤Î¶ÛÄ¥´¶¡É¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÁÒ¤Ï¡Ö½éÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«²ü¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È½ÃÇ¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤¹¡£Á°È¾½ª¤ï¤êºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤âÁý¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤±¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡45Ê¬´Ö¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤Î1»î¹ç¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤À¤±¤É´·¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó±óÀ¬¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¥·¥ê¥¢¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÎÁê¼ê¤Ë¤³¤½¡¢¾®ÁÒ¤Î¿¿¹üÄº¤¬À¸¤¤ë¤È¤¡£¡Ö(¥Þ¡¼¥¯¤¬)Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¡£¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ì»î¹ç°ì»î¹ç»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)