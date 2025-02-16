¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¡Ö꽃보다 남자¡Ê¥³¥Ã¥Ü¥À ¥Ê¥à¥¸¥ã¡Ë¡×¸¶ºî¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡É♡
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡£
¡Ö꽃보다 남자¡Ê¥³¥Ã¥Ü¥À ¥Ê¥à¥¸¥ã¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©
Æü´Ú¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö꽃보다 남자¡Ê¥³¥Ã¥Ü¥À ¥Ê¥à¥¸¥ã¡Ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö꽃보다 남자¡Ê¥³¥Ã¥Ü¥À ¥Ê¥à¥¸¥ã¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¾¯½÷Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤ä°æ¾å¿¿±û¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Æ»ÌÀ»ûºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¡ÖÆ»ÌÀ»û»Ê¡×¤ò¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÒÌî¤Ä¤¯¤·¡×¤ò¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô