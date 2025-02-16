¶¥¹ç¥É¥é1¤¬¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤«¤Ê¡×¡¡ÇúÂ®ÂÇ¤Ë¹¤¬¤ë¾×·â¡¢¼¡Âå¤Î¼çË¤¤Ë¶½Ê³¡ÖÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬ÂæÏÑµåÃÄ¤È¤Î»î¹ç¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬16Æü¡¢²Æì¡¦ÀÐ³À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¡¦³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤È¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¸òÎ®Àï Power Series 2025 inÀÐ³ÀÅç¡×¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç3ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¶¯Îõ¤Êº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1¡¢2ÂÇÀÊ¤ÏËÞÂà¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡£2-3¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áê¼êº¸ÏÓ¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤Ïº¸Íã¼ê¤ÎÁ°¤ÇÃÆ¤àÆ±ÅÀÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£½é¤ÎÂÐ³°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼Â¶·¤â¡Ö¶¯¤¤ÂÇµå¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÀ¾Àî¤ÎÅ¬»þÂÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Ý¥¸¥Ý¥¸¡×¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤«¤Ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò¤À¤¹¡×¡Ö°ìÈÖ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¡×¡Ö¥í¥Ã¥Æ¿·»þÂå¤è¡×¡ÖËëÄ¥¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂ®¤µÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë