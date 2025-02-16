Æ£´ÖÁÖ»Ò¡Ö½Õ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Á¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡× Âç¿Í¥Æ¥¯¥Á¡¼¥¯¤Ç½Ü´é¤Ë¡ª
½Ü´é¤òºî¤ë¡¢¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥³¥¹¥á¡£2025Ç¯½Õ²Æanan¥â¥Æ¥³¥¹¥áÂç¾Þ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÉôÌç¼õ¾Þ¥³¥¹¥á¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¿Í¥Æ¥¯¥Á¡¼¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£´ÖÁÖ»Ò¡ßÂç¿Í¥Æ¥¯¥Á¡¼¥¯
Æþ¤ì¤ë¾ì½ê¡¢·Á¤ä¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤òÁõ¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¡£¤â¤È¤â¤ÈºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥Á¡¼¥¯¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇ¤âÈ¯´ø¤·¤½¤¦¡£
¡Ö·ì¿§´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤äÎ©ÂÎ´¶¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤Ê¤É·Á¾õ¤ä¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤â°ã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÎ³»Ò¤ÎÂç¤¤µ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AYA¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢»È¤¤Êý¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼«Í³¤Ë¡£¤¿¤ÀËË¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤Æ·ì¿§´¶¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÈ©¤ËÞú¤ó¤Ç¿·¤·¤¤¼Á´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Á¡¼¥¯¥ì¥¹¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤âÁÀ¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Á¡¼¥¯¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÉ¬¤º»È¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£½Õ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Á¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Þú¤à¡¢¿§¤Ã¤Ý¥«¥é¡¼¡£¡È¤Û¤ó¤Î¤ê¡ÉÅ»¤¦¤³¤È¤ÇºÇ¶¯¤Î¿§µ¤¤òÈ¯´ø¡£
¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÁõ¤¨¤ëÌµÅ¨¥Á¡¼¥¯ ¾Þ
¡ÚYVES SAINT LAURENT¡ÛYSL ¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥Ñ¥¦¥À¡¼ 44
µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥¯¤Ï¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤¤Æü¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
ÌÓ·ê¤äÈ©¤ÎÆÌ±ú¤ò¥Ö¥é¡¼¤¹¤ë¡È¥é¥¤¥È¥ô¥§¡¼¥ë¡É¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¸÷¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿·ì¿§´¶¤ò¼Â¸½¡£Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥·¥Þ¥ê¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥Á¥å¡¼¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Î´é¤Ë¡£¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤¤Æü¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¿§¡£·ì¿§´¶¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥±¡¼¥¹¤â²Ä°¦¤¯¤Æµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£´Ö¤µ¤ó¡Ë¡£¡ï8,360¡Ê¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¡¿¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL¡§0120¡¦526¡¦333¡Ë
¡ýMakeup Point
ËË¤Î¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¾®É¡¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤°¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÌÜÉý¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¹¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¡£»Å¾å¤²¤ËÌÜ¿¬¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤Ç¥¹¥Ã¤È¿§¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¿§µ¤¤òÅ»¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥¯¥Ö¥é¥·¤ÏÂç¤¤¯´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¦¤È¥à¥é¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥ê¥Ã¥×¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥È¤á¤Ë¡£¿°¤ÎÎØ³Ô¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤é¤º¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Î¤»¤Æ¡¢¶¯¤µ¤òÍÞ¤¨¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ä¥ä¡£¥Ä¥ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥¯¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¥é¡¼¤ÇÌµ¹¤¤ËÁõ¤¦¡£
¥Æ¥¯¤¤¤é¤º¤Ç¾åµ¤¤·¤¿¥Ä¥ä¥Ã¤ÈËË¤¬ºî¤ì¤ë ¾Þ
¡ÚRMK¡Û¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 02
¥Ä¥ä¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÈ´¤±´¶¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´é¤Ë¡£
¥Á¡¼¥¯¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¤Î¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¥Ä¥ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¨¤µ¤Ç¾åµ¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¥ª¥ó¤Ç¤¤ë¥ë¥Ó¡¼¥«¥é¡¼¡£¡ÖÈ©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¥Á¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ä¥ä½Ð¤·¤òÌÜÅª¤Ë»È¤¤¤¿¤¤°ìËÜ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤°¤é¤¤¹µ¤¨¤á¤Ê¥Á¡¼¥¯¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡£¡ï3,630¡ÊRMK Division TEL¡§0120¡¦988¡¦271¡Ë
¡ýMakeup Point
¥Á¡¼¥¯¤ÏËË¹ü¤«¤é³°Â¦¤ËÂÊ±ß·Á¤Ë²£Ä¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È©¤Ë¥Ï¥ê´¶¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²Ä°¦¤µ¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤òÅ»¤¨¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÌÜÆ¬¡¢É¡º¬¡¢É¡Àè¡¢¾å¿°¤Î»³¤Î³°Â¦¤ò¤Ê¤¾¤ê¡¢¥Ä¥ä¤òON¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¾å¤²¤º¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¤¹¤´Ö¤òËä¤á¤ëÄøÅÙ¤Ë¡£²«¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Î¤¤¤¤¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶UP¡£
È©¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¡¢Î©ÂÎ´¶¥Á¡¼¥¯¡£¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥â¡¼¥É¤Ê´é¤òÀè¼è¤ê¡£
Â¿³ÑÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Í¥ª¡¦¥Á¡¼¥¯ ¾Þ
¡ÚADDICTION¡Û¥¶ ¥ê¥¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥Õ¥©¥®¡¼ 005
¥Á¡¼¥¯¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÃÎÅª¤Ê¥â¡¼¥É´¶¡£
¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥®¡¼¤Ê¼Á´¶¤È¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤¬³ð¤¦¥ê¥¥Ã¥É¥Á¡¼¥¯¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È©¤Î½á¤¤¤ò¼é¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¥Á¡¼¥¯¤ò¹¤¯¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´¶³Ð¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æñ°×ÅÙ¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¥â¡¼¥É´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£¡ï3,740¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ TEL¡§0120¡¦586¡¦683¡Ë
¡ýMakeup Point
¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈ±¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤«¤é¤³¤á¤«¤ß¡¢ËË¹ü²¼¤Î·¦¤ß¡¢¼ª¤Î²¼¤Î¥¨¥éÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¡£¥è¥ì¤ä¥à¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ê¤Î¹Ã¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤«¤é»Ø¤ÎÊ¢¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¤³¤Î¤È¤»¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£»Ø¤ÇÃÖ¤¤¤¿¤é¡¢¸ü¤á¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Ü¤«¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈýÆ¬¤«¤éÌÜÆ¬¤Î´Ö¤Î¥Î¡¼¥º¥é¥¤¥ó¤È¾®É¡¤Ë¤âÆ±¤¸Í×ÎÎ¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£¤ä¤µ¤·¤¯ÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤ÈÇö¤Å¤¤Ë¤Ê¤ê¾åÉÊ¤Ë¡£
PROFILEÆ£´ÖÁÖ»Ò¤µ¤ó
¤Õ¤¸¤Þ¡¦¤µ¤ï¤³¡¡1994Ç¯8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¢ÆüËÜÉñÍÙ²È¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ø¤Ä¤Å°æ¤µ¤ó¡Ù¡£½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¤Ï2·î21Æü¸ø³«¡¢ÉñÂæ¡Ø¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼no.4¡Ö¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡×¡Ù¤Ï5·î6Æü¤è¤ê¸ø±é¡£AYA¤µ¤ó
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈËá¤È´¤«¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥á¥¤¥¯¤¬É¾È½¡£»¨»ï¡¢¼Ì¿¿½¸¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤âÂ¿¿ô¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï11,000¡Ê¥à¥¹¥Ü¥ì¡¡musubore_info@auntierosa.com¡Ë¡¡¥¤¥ä¥«¥Õ¡¢¾å¡ï13,200¡¡²¼¡ï13,200¡¡¥ê¥ó¥°¡ï16,500¡Ê°Ê¾å¥½¥à¥Ë¥¦¥à TEL¡§03¡¦3614¡¦1102¡Ë
¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡ï49,500¡¡Ãæ¤ËÃå¤¿¥Ù¥¹¥È¡ï46,200¡Ê¶¦¤ËPONTI¡¿MAEDA DESIGN LLC. TEL¡§03¡¦6280¡¦4408¡Ë¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï12,100¡Ê¥½¥à¥Ë¥¦¥à¡Ë
¥Á¥å¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¡ï48,400¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥¦¥§¡¼¥Ö¡¡microwave.official.info@gmail.com¡Ë¡¡¥·¥ã¥Ä¡ï8,800¡Ê¥ä¥¨¡¡yae_info@auntierosa.com¡Ë¡¡¥¤¥ä¥«¥Õ¡ï39,380¡Ê¥¯¥ì¥É¡Ë¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï22,000¡Ê¥«¥×¥»¥ë¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¡¡¥ê¥ó¥°¡ï35,640¡Ê¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥Ð¥í¥¹¡Ë °Ê¾å¥º¥Ã¥È¥Û¥ê¥Ã¥¯
¼Ì¿¿¡¦¼ÆÅÄ¥Õ¥ß¥³¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÈÖ¾ìÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦AYA¡ÊTRIVAL¡Ë¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¼ã»³¤¢¤ä
anan 2434¹æ¡Ê2025Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê