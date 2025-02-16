ÍµÈ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥á¥·¤ò¿©¤¦Ê·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ç¤Î¡È»î¿©¥³¥á¥ó¥È¡É¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉÔËþ¡É¤È¤Ï¡©
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÀ¾ËÙÎ¼¤È¿·½É¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¤ÎÀÐÂô¶Ð¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²È¤Çºî¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤äñ»Ò¡¢Æé¡¢¥«¥ì¡¼¤È¤«¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤É¤¦ºî¤Ã¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ñ»Ò¤È¤«¥«¥ì¡¼¤Ë¡Ø¥¦¥Á¤Ï¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¹©É×¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¹©É×¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤¹¤ë¤ÈÀ¾ËÙ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë¤½¤ó¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÌ£¤¬ÈæÎã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤ÜÌ£¤¬°ì½ï¤Ê¤ï¤ê¤Ë¡È¤¦¤ó¤Á¤¯¡É¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤¦¤ó¤Á¤¯0¡É¤Î¿Í¤È¡È¤¦¤ó¤Á¤¯100¡É¤Î¿Í¤¬ºî¤ëÆé¤â°ì½ï¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¤¹¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤ÏÊÌ¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¥á¥·¤ò¿©¤¦Ê·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Àè½Ò¤·¤¿ñ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¡È¡Ê²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡Ë°ì½ï¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ê¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡È±ø¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹ÍµÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÀÐÂô¶Ð¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢À¾ËÙÎ¼
¤³¤ÎÆü¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²È¤Çºî¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤äñ»Ò¡¢Æé¡¢¥«¥ì¡¼¤È¤«¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤É¤¦ºî¤Ã¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ñ»Ò¤È¤«¥«¥ì¡¼¤Ë¡Ø¥¦¥Á¤Ï¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¹©É×¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¹©É×¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤¹¤ë¤ÈÀ¾ËÙ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë¤½¤ó¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÌ£¤¬ÈæÎã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤ÜÌ£¤¬°ì½ï¤Ê¤ï¤ê¤Ë¡È¤¦¤ó¤Á¤¯¡É¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤¦¤ó¤Á¤¯0¡É¤Î¿Í¤È¡È¤¦¤ó¤Á¤¯100¡É¤Î¿Í¤¬ºî¤ëÆé¤â°ì½ï¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¤¹¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤ÏÊÌ¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¥á¥·¤ò¿©¤¦Ê·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Àè½Ò¤·¤¿ñ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¡È¡Ê²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡Ë°ì½ï¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ê¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡È±ø¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹ÍµÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª