¥À¥¤¥¢¥ó¡¡Æ±´ü¤Î£Í¡Ý£±²¦¼Ô¤òÂçÀä»¿¡ÖÌ¡ºÍÇî»Î¡×¡ÖÌ¡ºÍ¤Î¿½¤·»Ò¡×¿Íµ¤·Ý¿ÍÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤¿²«¶âÀ¤Âå¤ÎÃç´Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê£´£·¡Ë¤ÈÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Æ±´ü·Ý¿Í¤Î£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡¦ÀÐÅÄÌÀ¤¬£Î£Ó£Ã¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢£²¿Í¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òÀ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±Âç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ëÀÐÅÄ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀä»¿¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¡ÖÀÐÅÄ¤Ï¤â¤¦Ì¡ºÍÇî»Î¤ä¤ó¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤ì¤Ð¡¢ÄÅÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤µ¤ó¤È¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Î¡Êº´Æ£¡ËÅ¯É×¤µ¤ó¤â¡Ê£Î£Ó£Ã¹Ö»Õ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀÐÅÄ¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¡££²¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÄÅÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡£ÀèÀ¸¿Ø¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¡©ÀÐÅÄ¤¬¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡ÖÌ¡ºÍ¤Î¿½¤·»Ò¤ä¡×¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¿·Ìî¿·¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤«¤Ê¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¡ºÍ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡ÖÂÎ¤ÎºÙ¤µ¤â»÷¤Æ¤ë¤·¡£¡ØÀÐÅÄÀÐÅÄ¡ÙÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡¢¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ø¿·Ìî¿·¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤¹¤È¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÆ±´ü¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¾¤Ë¤ª¤é¤Ø¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¡©¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡Ë£²£µÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê³èÌö¤·¤Æ¤ë¡ËÆ±´ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£Åìµþ¡¦Âçºå´Þ¤á¤Æ¡£°ìÈÖÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥ó¤¬Â´¶È¤·¤¿£Î£Ó£ÃÂçºå¹»£²£²´ü¡Ê£±£¹£¹£¹Ç¯Æþ³Ø¡Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡¢¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¦ÎÓ·ò¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡¦Â¼ËÜÂçÊå¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤éÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯Æþ³Ø¤ÎÅìµþ¹»£µ´ü¤Ë¤â¡¢¥Ô¡¼¥¹¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¢¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕÎ´¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¦¡£¤Ê¤ªÀÐÅÄ¤Ï£Î£Ó£Ã¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁÈ¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤¬£²£°£°£°Ç¯¤Î¤¿¤á¡¢Âçºå¹»£²£²´üÀ¸¤ÈÆ±´ü°·¤¤¡£