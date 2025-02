イングランド2部チャンピオンシップの上位争いは非常に熾烈で、首位シェフィールド・ユナイテッドと3位バーンリーの勝ち点差はわずか5ポイントとなっている。そんな3位バーンリーの今季の強みは33試合でわずか9失点の堅守だ。



『BBC』によると、チャンピオンシップ第33節プレストン戦で今季24回目のクリーンシートを達成し、リーグ戦では現在1000分間、16時間40分もの間、無失点を継続しているという。





James Trafford.



That's it, that's the tweet. pic.twitter.com/T4Ub5zeERk