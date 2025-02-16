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James Trafford.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 18, 2025
That's it, that's the tweet. pic.twitter.com/T4Ub5zeERk