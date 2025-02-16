¼ãÇ¯ÁØ80¡ó¤¬Ìµ½þ²½»¿À®¡¡¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¡¢¹âÇ¯ÁØ¤ÏµÕÅ¾
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡Ê30Âå°Ê²¼¡Ë¤Ï»¿À®80.9¡ó¡¢È¿ÂÐ18.6¡ó¡¢ÃæÇ¯ÁØ¡Ê40¡Á50Âå¡Ë¤Ï»¿À®67.8¡ó¡¢È¿ÂÐ29.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¹âÇ¯ÁØ¡Ê60Âå°Ê¾å¡Ë¤Ï»¿À®42.6¡ó¡¢È¿ÂÐ51.1¡ó¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉÌµ½þ²½¤òË¾¤à·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â60.8¡ó¤¬»¿À®¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡»¿ÈÝ¤òÀ¯ÅÞ»Ù»ýÁØÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤òÌÜ»Ø¤·¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÈÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï»¿À®73.8¡ó¡ÊÈ¿ÂÐ23.5¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¤Ï54.3¡ó¡Ê41.0¡ó¡Ë¡¢¸øÌÀ¤Ï74.4¡ó¡Ê21.8¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£