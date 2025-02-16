¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ö¤¹¤´¤¯Æ°¤¯¤ó¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤À¤Ê¤È¡×ÊÆ¹ñÅê¼ê¤Îµå¼Á¤Ë»É·ã¡ÖºòÆü¤Ï¤¿¤Ö¤óµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×
¢£MLB¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ö¤¹¤´¤¯Æ°¤¯¤ó¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤À¤Ê¤È¡×ÊÆ¹ñÅê¼ê¤Îµå¼Á¤Ë»É·ã¡ÖºòÆü¤Ï¤¿¤Ö¤óµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê27¡¢Á°ÃæÆü¡Ë¤¬¼«¿È¥¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ó¥¶¼èÆÀ¤¬ÃÙ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Á°Æü¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¾®³Þ¸¶¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç40µå¤òÅê¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤Î½èÍý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¡¢¥Ð¥ó¥È½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«2016Ç¯¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º1Ç¯ÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòÆü¤ÈÆ±ÍÍ¤ËJ.¥¢¡¼¥Ó¥óÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¤¿¤Ö¤óµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡È2ÆüÌÜ¤À¤«¤éÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤Î¿Í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æ°¤¯¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢ÆÈÆÃ¤À¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤¯Æ°¤¯µå¼Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Îý½¬»þ´Ö¡Ê¤³¤ÎÆü¤Ï2»þ´Ö¼å¡Ë¤â´Þ¤á´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤Î¡¢¹¤µ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ê»þ´Ö¤Ï¡ËÃ»¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¤Îý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍè½µ¥é¥¤¥ÖBP¡ÊÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¡Ë¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤È¼ÂÀï¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤¦¡£¤Þ¤¿½éÆü¤Ï¥º¥Ü¥ó¤Î¿þ¤Ï¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²¼¤²¤ÆÎý½¬¡£¡Öº£Æü¤ÏÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾å¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£