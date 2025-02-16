¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÀ¸ÅÌ¤é¤ÈÈþ½÷¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡ÖÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬°î¤ì²á¤®¤Æ¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤Ï2·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ½÷3¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡ÈÀ¸ÅÌ¡É¤¿¤Á¤È¤ÎÈþ½÷¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬°î¤ì²á¤®¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¸ÌÌ¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ¤ÈÁ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤âÃÊ¡¹¿Àºê·¯²½¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¤ÈÁ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Î¸å¤Ç¤Þ¤¿ºÆ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë!!²¿¤ÆìÔÂô¤Ê¤ó¤À!!¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡ÈÀ¸ÅÌ¡É¤¿¤Á¤È¤ÎÈþ½÷¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¡Ö¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö"¸æ¾åÀèÀ¸"Âè4ÏÃ¡¡³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µÈ²¬¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÄ¹Ê¸¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«Instagram¤Ç¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¤µ¤ó¡£13Æü¤Ë¤Ï¡ÖÊ¸²Ê¾ÊÉûÂç¿Ã¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤Î³Ø±àº×¤Î½àÈ÷¡¢¼Â¤Ï¥¯¥éTÃå¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ëÀ¹Âç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤³¤Î¥¯¥é¥¹T¥·¥ã¥ÄÀµ¼°¤Ë¥°¥Ã¥º²½¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)