¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ÆÏÃ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®Ìø¤Ï2·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÃÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØSHINOBU OTAKE LIVE TOUR 2025¡Ù¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤Ç¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎLIVE ½é¤á¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ªÂ£¤ê¤·¤¿¤ª²Ö¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶LINE¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÃÝ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖºÙ¤«¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤Î½ÐÍè¤ëÍ¥¤·¤¤½÷À¤Ç¤¹¤Í ¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤¬¡Ö»ä¤Ë¤Ï»ý¤Á²Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤¨ »ý¤Á²Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¼«Í³¤Ë²Î¤¨¤ë¤Î¤è ÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é »ý¤Á²Î¤ÏÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ï²Î¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÍÎ³Ú¤âÆüËÜ¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤â¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤É½¸½¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¥È¡¼¥¯¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»þÀÞ¤ê¸«¤»¤ëÆ¸½÷¤ÎÍÍ¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡ÖÂô»³¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±ÊÙ¶¯¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢3·î7Æü¤«¤éµª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¸ø±é¡Ø¤ä¤Ê¤®¤Ë¥Ä¥Ð¥á¤Ï¡Ù¤ËÂçÃÝ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö»ä¤â´Ñ¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤ª¿©»ö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ÆÏÃ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦ ¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê ¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖÄ¶Â¿Ë»¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤éÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í ¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£