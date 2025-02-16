¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£±£·Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏºÆ¤Ó´¨ÇÈ½±Íè¤Ø¡Ä¸á¸å¤Ï³ÆÃÏ¤Ç´¨¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡¡º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤â±Æ¶ÁÄ¹°ú¤¤½¤¦
¡¡£²·î£±£·Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ºÆ¤Ó´¨ÇÈ½±Íè¤Ø¡£¸á¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó´¨¤µ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°Ãæ¤«¤éÀã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïµþºå¿À¤Ç¤âÀã¤ÎÉñ¤¦½ê¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤â¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤ÏÀã¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£¸Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é£±£¹Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸·¤·¤¤¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤È¸·´¨¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ£±½µ´Ö¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£