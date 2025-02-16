¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌòÌÜ¡¢»ÈÌ¿¡×¹ÈÇòÀï¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó£´£°£°¿Í¤È¸òÎ®
¡¡µð¿Í¤Î£²·³¤Ï£±£¶Æü¡¢£³·³¤È¤Î¹çÆ±¤Î¹ÈÇòÀï¸å¤ËÌó£´£°£°¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»Ø´ø´±¤Î¤Û¤«¤Ë¾®ÎÓ¡¢ÁýÅÄÂç¡¢½Å¿®¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢·´¡¢¼ãÎÓ¡¢ÅòÀõ¡¢ÀÐÄÍ¡¢±ºÅÄ¤¬»²²Ã¡£½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌòÌÜ¡¢»ÈÌ¿¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤è¡Ù¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£