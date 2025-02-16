4·î³«ºÅ F1ÆüËÜGP¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー »ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤Ø¡Ø¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¡Ù¤Î¥Þ¥·¥óÅù¸«³Ø
¡¡F1ÆüËÜGP¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬2·î16Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë»°½Å¸©¤ÎÎë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Î¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¥ìー¥·¥ó¥°¥®¥ã¥é¥êー¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥ÊÁª¼ê¤é¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÌ³¤á¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¡Ù¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡F1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢4·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥ìー¥¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤È²ÎÉñ´ìÉñÍÙ¡ÖÏ¢»â»Ò¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£