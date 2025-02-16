¡Ú¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡¡Å¸Ë¾¡Û´ØÅìÇÏ¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤Ï¼Ç½é»²Àï
¡¡23Æü¡¢¾®ÁÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡ÖÂè59²ó¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡×¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¸ÄÀÇÉ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡´ØÅìÇÏ¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£ºòÇ¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤ÏÆ»Ãæ7ÈÖ¼ê¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë·Á¡£Á°È¾1000¥á¡¼¥È¥ëÄÌ²á¤¬57ÉÃ2¤ÈÅ¸³«¤Ï¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é±Ô¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¾®ÁÒ¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¡¹Áö¤ÎÃæµþµÇ°¤ÏÃæÃÄ¤«¤éº¹¤·¤Æ¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î2Ãå¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£ºòÇ¯¡¢2·åÃå½ç¤Î3Áö¤Ï¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿5ÁöÁ°¤ÎÃæ»³¶âÇÕ¡Ê11Ãå¡Ë¡¢3ÁöÁ°¤ÎÂçºåÇÕ¡Ê10Ãå¡Ë¡¢Á°Áö¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡Ê11Ãå¡Ë¡£µ÷Î¥¤ò1F½Ì¤á¡¢Á´6¾¡¤Î¤¦¤Á5¾¡¤òµó¤²¤ë¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ï´¿·Þ¤À¤í¤¦¡£¾ò·ïÂØ¤ï¤ê¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯¥×¥í¥¥ª¥óS¤òÀ©¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤ÏÁ°Áö¤ÎÌ¾¸Å²°Âç¾ÞÅµ¡Ê6Ãå¡Ë¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æ£·ü¤È¤Î¿·¥¿¥Ã¥°¤Ç¼Ç½é»²Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÇÏ¤ÎÈ¾·»¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥µ¥ó¥Ñ¡¢È¾»Ð¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ó¥Õ¥£¥ë¡¢È¾Äï¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤Ï¼Ç¤Ç¾¡¤ÁÀ±¡£ÇÏÂÎ½Å¤¬600¥¥í¶á¤¯¤¢¤ëÄ¶Âç·¿ÇÏ¤Ç¾®²ó¤ê¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸°¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·ìÅýÇØ·Ê¤«¤é¼Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²¼ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯2Ãå¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÏµÓ¼Á¤«¤éÅ¸³«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤·¤Þ¤¤³Î¼Â¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Î®¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Á°Áö¤Î½éÉÙ»ÎS¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¥³¥¹¥â¥Ö¥Ã¥É¥ì¥¢¤ÏÁ°¡¹¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê±¿¤Ù¤ì¤ÐÇ´¤ê¶¯¤¤¡£ºòÇ¯1·îµþÀ®ÇÕ¤¬3Ãå¡¢3·î¥¹¥×¥ê¥ó¥°S¤Ç4Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÀÓÇÏ¡£¤³¤³¤Ç¤â½½Ê¬¤ä¤ì¤ë¡£Ã¡¤2ÁöÌÜ¤Î¥·¥ë¥È¥Û¥ë¥ó¡¢¶á2Áö¤Ç¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¿¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£