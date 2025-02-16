Ç½ÅÐ¤ò¶µ·±¡¢¸ÉÎ©½¸Íî¤ËÊª»ñ±¿¤Ö¡¡¼¯»ùÅç¡¦ÀîÆâ¸¶È¯¤Î·±ÎýºÇ½ªÆü
¡¡¶å½£ÅÅÎÏÀîÆâ¸¶È¯¡Ê¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡Ë¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤¬16Æü¡¢3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÏºòÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿ÃÏ¶è¤ËÊª»ñ¤ò±¿¤ÖÎ®¤ì¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ï»§ËàÈ¾Åç²¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¤¡¢1¹æµ¡¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¤¬¼º¤ï¤ì¤¿»öÂÖ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¼ÖÎ¾¤¬±þµÞÀßÃÖ¤·¤¿¶¶¤Î¾å¤òÅÏ¤Ã¤ÆÉüµì»Ù±ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¶È¯¤«¤é5¡Á30¥¥í·÷Æâ¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤ä²°ÆâÂàÈò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ï14Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢½»Ì±¤éÌó4800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£