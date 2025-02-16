ITZY ¥æ¥Ê¤Ï¡Ö°ë´Ý¡×¡¢SHINee ¥¡¼¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¼¡×¤Ë¹ßÎ×!?¡¡ÍèÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎK¡¾POP¥¹¥¿¡¼¤Þ¤È¤á
¡¡2025Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ITZY¤Î¥æ¥Ê¤¬ÆüËÜ¤Î³¤Á¯µï¼ò²°¡Ö°ë´Ý¿å»º¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢SHINee¤Î¥¡¼¤¬¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÍèÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿K¡¾POP¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢Èà¤é¤ÎInstagram¤«¤é¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIIZE¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢SEVENTEEN¤ÏÂ¼¾åÎ´¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë!?¡¡ÏÃÂê¤ÎK¡¾POP¥¹¥¿¡¼ÍèÆü¥«¥Ã¥È
¢£ITZY ¥æ¥Ê
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¤ÎYUNA¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Ï¡¢2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³¤Á¯µï¼ò²°¡Ö°ë´Ý¿å»º¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤È¤Ï¡¢´ã¶À»Ñ¤Î¥æ¥Ê¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥«¥Ã¥È¡£ÇØ·Ê¤ËÌÚÀ½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢²«¿§¤ÈÀÖ¤¬±Ç¤¨¤ëÊÉ¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÉâÀ¤³¨É÷¤Î³¨ÊÁ¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥æ¥Ê¤¬¡Ö°ë´Ý¿å»º¡×¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¹Í»¡¤¬¹¤¬¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ë´Ý¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥æ¥Ê¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦Àþ¤É¡¼¤æ¤¦¤³¤È¾Ð¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¥Ó¥Ó¤ë¤ó¤À¤¬w¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£SHINee ¥¡¼
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢SHINee¤ÎKEY¡Ê¥¡¼¡Ë¤Ï¡¢1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡Ö1000±ß¤Î¹¬¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Ç¡Ö¿ÉÌ£¥Á¥¥ó¡×¡¢¡Ö¾®¥¨¥Ó¤Î¥µ¥é¥À¡×¡¢¡Ö¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¥¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¡¼¤¯¤ó¤¬¥µ¥¤¥¼¤Ë¤¤¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¤À¤È¡¢!?¡×¡Ö¤¤¤¿¤é¤³¤ì¸½¼Â¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¡¼¤¯¤ó¤¬»£¤ì¤Ð¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÎÀ¨¤¹¤®¡×¡ÖKey¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¿©¤Ù¤è¡×¤Ê¤É¶½Ê³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£RIIZE ¥¢¥ó¥È¥ó
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤ä¡¢³¹Ãæ¤òÁö¤ë»¥ËÚ»ÔÅÅ¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨ËÌ³¤Æ»¡©¡×¡Ö¥¢¥ó¥È¥ó¡¢µÙ²Ë¤ËËÌ³¤Æ»Ë¬¤ì¤Æ¤¿¤Î⁈¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¢£SEVENTEEN ¥Û¥·¡õ¥Ð¡¼¥Î¥ó
¡¡SEVENTEEN¤ÎHOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤Ï¡¢1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤¬Î¨¤¤¤ë¥«¥¤¥«¥¤¥¥¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Î¥ó¤ÈË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥·¡¢¥Ð¡¼¥Î¥ó¡¢Â¼¾å¤¬ÊÂ¤Ó¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò·è¤á¤ëÁ´¿È¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ºîÉÊ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥Û¥·¤¬¼Ì¤ë1Ëç¡¢¤µ¤é¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÎÙÆ±»Î¤ËºÂ¤ë¥Û¥·¤È¥Ð¡¼¥Î¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ï¡¼¤¹¤´¤¤¡ª¥Û¥·¤È¥Ð¡¼¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢Â¼¾åÎ´¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡¼!!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â¿Íµ¤¤ÎÍÍ»Ò¡£º£¸å¤âK¡¾POP¥¹¥¿¡¼¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡
°úÍÑ¡§¡ÖYUNA¡×Instagram¡Ê@igotyuandme¡Ë¡¢¡ÖKEY¡×Instagram¡Ê@bumkeyk¡Ë¡¢¡ÖRIIZE¡×Instagram¡Ê¡÷riize_jpn¡Ë¡¢¡ÖHOSHI¡×Instagram¡Ê¡÷ho5hi_kwon¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIIZE¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢SEVENTEEN¤ÏÂ¼¾åÎ´¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë!?¡¡ÏÃÂê¤ÎK¡¾POP¥¹¥¿¡¼ÍèÆü¥«¥Ã¥È
¢£ITZY ¥æ¥Ê
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¤ÎYUNA¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Ï¡¢2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³¤Á¯µï¼ò²°¡Ö°ë´Ý¿å»º¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¢£SHINee ¥¡¼
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢SHINee¤ÎKEY¡Ê¥¡¼¡Ë¤Ï¡¢1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡Ö1000±ß¤Î¹¬¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Ç¡Ö¿ÉÌ£¥Á¥¥ó¡×¡¢¡Ö¾®¥¨¥Ó¤Î¥µ¥é¥À¡×¡¢¡Ö¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¥¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¡¼¤¯¤ó¤¬¥µ¥¤¥¼¤Ë¤¤¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¤À¤È¡¢!?¡×¡Ö¤¤¤¿¤é¤³¤ì¸½¼Â¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¡¼¤¯¤ó¤¬»£¤ì¤Ð¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÎÀ¨¤¹¤®¡×¡ÖKey¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¿©¤Ù¤è¡×¤Ê¤É¶½Ê³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£RIIZE ¥¢¥ó¥È¥ó
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤ä¡¢³¹Ãæ¤òÁö¤ë»¥ËÚ»ÔÅÅ¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨ËÌ³¤Æ»¡©¡×¡Ö¥¢¥ó¥È¥ó¡¢µÙ²Ë¤ËËÌ³¤Æ»Ë¬¤ì¤Æ¤¿¤Î⁈¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¢£SEVENTEEN ¥Û¥·¡õ¥Ð¡¼¥Î¥ó
¡¡SEVENTEEN¤ÎHOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤Ï¡¢1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤¬Î¨¤¤¤ë¥«¥¤¥«¥¤¥¥¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Î¥ó¤ÈË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥·¡¢¥Ð¡¼¥Î¥ó¡¢Â¼¾å¤¬ÊÂ¤Ó¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò·è¤á¤ëÁ´¿È¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ºîÉÊ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥Û¥·¤¬¼Ì¤ë1Ëç¡¢¤µ¤é¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÎÙÆ±»Î¤ËºÂ¤ë¥Û¥·¤È¥Ð¡¼¥Î¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ï¡¼¤¹¤´¤¤¡ª¥Û¥·¤È¥Ð¡¼¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢Â¼¾åÎ´¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡¼!!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â¿Íµ¤¤ÎÍÍ»Ò¡£º£¸å¤âK¡¾POP¥¹¥¿¡¼¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡
°úÍÑ¡§¡ÖYUNA¡×Instagram¡Ê@igotyuandme¡Ë¡¢¡ÖKEY¡×Instagram¡Ê@bumkeyk¡Ë¡¢¡ÖRIIZE¡×Instagram¡Ê¡÷riize_jpn¡Ë¡¢¡ÖHOSHI¡×Instagram¡Ê¡÷ho5hi_kwon¡Ë