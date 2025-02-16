ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó Åê³«É¼ Ì¤ÌÀ¤ËÅöÍîÈ½ÌÀ
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ï16ÆüÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì17Æü¸áÁ°0»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
º£·î9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿ÂçÊ¬»ÔµÄÁª¤Ë¤ÏÄê¿ô44¤ËÂÐ¤·¤Æ54¿Í¤¬Î©¸õÊä¤··ã¤·¤¤ÁªµóÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ï»ÔÆâ101¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì°ìÉô·«¤ê¾å¤²¤ò½ü¤¤¤Æ¸á¸å8»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸á¸å5»þ¸½ºß¤Î¿äÄêÅêÉ¼Î¨¤Ï19¡¥83%¤ÇÁ°²ó¤ò4¡¥84¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ë¤ÏÁ´Í¸¢¼Ô¤Î17¡¥36%¤Ë¤¢¤¿¤ë6Ëü8589¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ°²ó¤è¤ê5600¿Í¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«É¼¤Ï¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤é¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥³¥À¥ÞÂç½§¥¢¥êー¥Ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê17Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£