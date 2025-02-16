¥ê¥ó¥Ä¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®½Õ¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥¹¥¤¥¹È¯¾Í¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥«¡¼¡ÖLindt¡Ê¥ê¥ó¥Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü¤«¤é¡Ö¥ê¥ó¥Ä ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025¡×¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¥ê¥ó¥É¡¼¥ë¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤âÆ±Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï"¤ªÊÖ¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´Ë«Èþ"¡£
Îø¿Í¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¤ªÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ºù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿½Õ¤Ã¤Ý¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥ë ¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 3¸ÄÆþ ¥Ô¥ó¥¯¡¿¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼
¤µ¤¯¤é¤Î²Ö¤Ó¤é·¿¤Î¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥ê¥ó¥É¡¼¥ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤¬¥¢¥½¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ô¥ó¥¯¤È¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ¿§750±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é4·î10Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥° 6¸ÄÆþ ¥Ô¥ó¥¯¡¿¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼
ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î·Á¤Ë¤¯¤ê¤Ì¤«¤ì¤¿Áë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Î¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥ê¥ó¥É¡¼¥ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡× ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×·×4¼ïÎà¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤ËÂ£¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¤ä¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤È¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ¿§1500±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é4·î10Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥ë ¥ê¥Ü¥ó¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 8¸ÄÆþ¡¿14¸ÄÆþ
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ê¥ó¥É¡¼¥ë¤¬¤Î¤¾¤¯¥¯¥ê¥¢¥±¡¼¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤ä¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14¸ÄÆþ¤ê¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤â¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤äÁ÷ÊÌ¤ÎÉÊ¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥®¥Õ¥ÈÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï8¸ÄÆþ¤ê¤¬1980±ß¡¢14¸ÄÆþ¤ê¤¬2980±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥ë ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥·¡¼¥º¥Ê¥ë 20¸ÄÆþ¡¿31¸ÄÆþ¡¿54¸ÄÆþ ¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼
¥ê¥ó¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î·Á¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ª¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÈÃ¸¤¤¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤ä¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¡¢¥·¥§¥¢ÍÑ¤ÎÂ£¤êÊª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
²Á³Ê¤Ï20¸ÄÆþ¤¬3980±ß¡¢31¸ÄÆþ¤¬ 5980±ß¡¢54¸ÄÆþ¤¬ 9980±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é3·î14Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥ë ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ ¥·¡¼¥º¥Ê¥ë 24¸ÄÆþ¡¿40¸ÄÆþ¡¿60¸ÄÆþ
Âç¿Í¿ô¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿½Õ¤é¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÇ¯ÎðÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥¢¥½¡¼¥È¡£40¸Ä¤È60¸ÄÆþ¤ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¤é¤·¤¤¡ÖËõÃã¡×¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥§¥¢ÍÑ¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¡£²Á³Ê¤Ï24¸ÄÆþ¤¬3880±ß¡¢40¸ÄÆþ¤¬6120±ß¡¢60¸ÄÆþ¤¬8640±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¨Àá¸ÂÄê¥ê¥ó¥É¡¼¥ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡¿¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×
¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼Æþ¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥§¥ë¤Ë¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥§¥ë¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£²Ö¤äÄ³¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê²«ÎÐ¤ÎÊñ¤ß»æ¤¬½Õ¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¤«¤é4·î10Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÌ£¤òÎÌ¤êÇä¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ØPICK&MIX¡Ê¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï100g¤¢¤¿¤ê1440±ß¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï2·î17Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô