ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î´ØÍ¿¤Ç¡ÈYouTube¶È¡É¤Ë¤âÂÇ·â¡Ä9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤È¤Î¡È¥°¥ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¾ÃÌÇ´íµ¡
¡¡M-1²¦¼Ô¤Î¡È°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡É´ØÍ¿¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¼¡¼¡£
¡¡2·î14Æü¡¢¡ÖËèÆü¿·Ê¹¡×¤¬µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢10¿Í¼å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬·Ù»ëÄ£¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢M-1²¦¼Ô¤Î¡Ø¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ùµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È¡¢¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ù¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸ø¼°YouTube¡ØofficialÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ2019Ç¯Ëö¤«¤éÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢³¤³°¤Î¸ýºÂ¤«¤éÁ÷¶â¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·Ù»ëÄ£¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï¡¢³¤³°¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¹çË¡Åª¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÈÈºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡³¤³°¤Ç¹çË¡Åª¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤éÀÜÂ³¤·¤ÆÅÒÇî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤ÈÌÀ³Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈËÜ·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ø¤Î´ØÍ¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2·î5Æü¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤ÎµÈËÜÂç¤È¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤¬·Ù»ëÄ£¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Æ¼Ò¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤â³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£15Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿´§ÈÖÁÈ¡Øºå¿À¡¦¤¿¤³¾Æ¤¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È16Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬µÞî±º¹¤·ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤¬Âç¤¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈYouTube¶È¡É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£²ó¼ÕºáÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤ë¡ØofficialÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ØÌÛ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ì¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¼«½ÍÃæ¤Î¡Ø9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡Ù¤Ê¤«¤à¤é¤µ¤ó¤ÎÁêÊý¡¦µþ¶ËÉ÷ÅÍ¤µ¤ó¤È±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2023Ç¯5·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Èµþ¶Ë¤µ¤ó¤¬²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢Ìó10Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¤ÏÂ¿Ë»¤Î¤¿¤á¤«2024Ç¯5·î¤«¤é¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤ÏºÆ³«¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öµþ¶Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬1Ç¯¤á¤Î»þ¤«¤é´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØÎáÈÖ³¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤É¿¼¤¤´Ø·¸À¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤à¤é¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µþ¶Ë¤µ¤ó¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢µþ¶Ë¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡ÈÈó¸ø³«¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡É¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ôº£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎËÍ¤Î´¶¾ð¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤¿»þ¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦°Ù¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ï¼ã¼ê·Ý¿Í¤Îå«¤Ë¤â¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤½¤¦¤À¡£