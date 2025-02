山梨のおすすめ観光スポット

【富士五湖・忍野・富士吉田エリア】

Spot.1

【河口湖】湖面に映る「逆さ富士」が幻想的

世界文化遺産の構成資産にも登録されている「河口湖(かわぐちこ)」。「富士五湖」のひとつに数えられ、周囲約20.94kmと、五湖の中で最も長い湖岸線を持っています。

湖岸のさまざまな場所から美しい富士山の姿を見ることができ、特に正面に富士を望むことができる北岸は、絶好の撮影スポットとして人気です。天候などの条件がそろえば、湖面に映る「逆さ富士」に出合えることも。

湖畔では、春の桜、初夏のラベンダー、秋の紅葉と、四季折々の自然と富士山のコラボレーションが楽しめます。また、河口湖周辺では季節ごとのイベントも開催されていますよ。

Spot.2

【北口本宮冨士浅間神社】1900年超の歴史を持つ! 富士信仰の中心地

拝殿と樹齢千年の御神木

富士山世界文化遺産の構成資産で、富士山吉田口登山道の起点にある「北口本宮冨士浅間神社(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)」。1900年以上の歴史を持つといわれ、富士信仰の中心として知られています。

老杉の迫る参道の左右に立ち並ぶ苔むした石灯篭、高さ約18mの大鳥居、古色蒼然とした神楽殿、重厚な本殿(重要文化財)などがあり、境内には荘厳な雰囲気が漂います。本殿の左右にある東宮本殿(重要文化財)、西宮本殿(重要文化財)のうち、東宮は武田信玄が寄進したものといわれています。西宮の右奥に立つ鳥居は吉田口登山道の入口になっています。

Spot.3

【富士急ハイランド】大人気の絶叫アトラクションが満載!

「ZOKKON」

「高飛車」や「ええじゃないか」、「FUJIYAMA」など、大人気の絶叫アトラクションが数多く揃うアミューズメントパーク「富士急ハイランド(ふじきゅうはいらんど)」。

「ZOKKON」

なかでも注目なのが最新コースター「ZOKKON」。バイクのようにハンドルを握りしめ、急加速・急旋回・バック走行など、予測不能なコースを駆け巡るローラーコースターです。乗車中にはアーティスト「SEKAI NO OWARI」が手掛けたオリジナル楽曲や映像演出を楽しむこともでき、富士山麓の風を切る、心地よく爽快なスリル満点の体験ができます。

フランスの人気絵本『リサとガスパール』がテーマの「リサとガスパールタウン」。作品の舞台であるパリの街を再現したおしゃれな街並みでリサとガスパールの世界を散策できるほか、ティーサロンではアフタヌーンティーを楽しむことも。

ほかにも、きかんしゃトーマスとなかまたちの楽しいアトラクションなどがある「トーマスランド」もあり、ファミリーみんなで楽しめること間違いなしですよ。

Spot.4

【ふじさんミュージアム(富士吉田市歴史民俗博物館)】楽しい仕掛けが満載! 見て・触って富士山を学ぶ

「ふじさんミュージアム(富士吉田市歴史民俗博物館)」は、富士山にまつわることを楽しみながら学べるミュージアム。ふじさんVRシアターでは、360度に映し出される迫力ある映像で、富士登山と富士山の絶景体感ができます。また、富士山模型に投影するプロジェクションマッピングやタッチパネルを用いたアニメーションもあり、楽しい仕掛けが満載。

ショップでは、地元富士吉田の伝統産業品やここでしか買えないオリジナルグッズも豊富に取り揃えているので、楽しくおみやげ探しもできちゃいます。エリア内では、春の桜並木や夏のあじさい、秋のもみじ回廊、鐘山の滝など、季節ごとの自然も満喫できますよ。

Spot.5

【新倉山浅間公園】富士山と五重塔と桜をセットで一望!

(一財)ふじよしだ観光振興サービス

新倉山の中腹に位置する「新倉山浅間公園(あらくらやませんげんこうえん)」。富士山の展望では、周辺地域で随一を誇る名所です。春には園内のおよそ650本のソメイヨシノが満開に。富士山と五重塔「忠霊塔」と桜が1枚の絵に収まったような、これぞ日本の風景という絶景が一望できます。

Spot.6

【鳴沢氷穴】探検気分が楽しめる縦穴型洞窟

洞内には氷筍や氷柱などがあり、芸術作品を見ているよう

青木ヶ原樹海の東側にあり、富士山の側火山である長尾山の噴火によって誕生した溶岩洞窟「鳴沢氷穴(なるさわひょうけつ)」。洞内を見学できるようになっていて、内部の温度は通年0〜3℃。夏でも氷が溶けず、天井からしみ出た水滴が凍ってできた氷柱は見ものです。

Spot.7

【カチカチ山絶景ブランコ】空に飛び出すような見晴らし抜群のブランコ

標高856mの河口湖畔駅と1075mの富士見台駅を結ぶ「〜河口湖〜富士山パノラマロープウェイ」で到達する山頂のひときわ見晴らしのよい場所にあるのが、高さ約3.5mの大きな「カチカチ山絶景ブランコ(かちかちやまぜっけいぶらんこ)」です。目の前の富士山に向かって漕ぎ出せば、大パノラマの絶景に飛び出すような爽快な気分に!

民話『かちかち山』の舞台といわれる天上山山頂へ上る「〜河口湖〜富士山パノラマロープウェイ」からは、四季折々の風景を楽しめますよ。

■カチカチ山絶景ブランコ(かちかちやまぜっけいぶらんこ)

住所:山梨県富士河口湖町浅川1163-1

TEL:0555-72-0363

営業時間:9時45分〜16時(受付終了15時30分)※季節により変動あり

定休日:無休(臨時休業あり)

料金:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ往復1000円、カチカチ山絶景ブランコ500円

Spot.8

【旅の駅 kawaguchiko base】山梨みやげが一堂に集まる複合商業施設

「あさま市場」には2000品目以上の商品が並び、おみやげ選びにぴったり

「旅の駅 kawaguchiko base(たびのえき かわぐちこ べーす)」は、富士急行線河口湖駅から車で10分、中央高速自動車道河口湖I.Cからは15分ほどの場所に位置する複合商業施設。施設内には地産食材を取り揃えた「あさま市場」を中心に、山梨グルメを味わえる「テラスキッチン」などが入り、新鮮な地元の野菜やここでしか味わえないグルメなどが楽しめます。

「あさま市場」には山梨ワインを中心としたワインコーナーもあります。バイヤーおすすめのワインのテイスティングも可能です。ボトルごとに異なる味わいを楽しみながら、お気に入りの1本を見つけましょう。

さらに、地域にゆかりのある企業と生産者に協力してもらい作り上げた、オリジナルプライベートブランド「MEGU」には、魅力的な商品がいっぱい! 山梨の新たなおみやげが見つけられそう。

■旅の駅 kawaguchiko base(たびのえき かわぐちこ べーす)

住所:山梨県富士河口湖町河口521-4

TEL:0555-72-9955

営業時間:あさま市場9時30分〜17時30分(冬期は〜16時30分)、ほか施設・季節・曜日により異なる

定休日:無休

Spot.9

【大石公園】ラベンダー越しの富士山の絶景が楽しめる!

湖畔に広がるラベンダー畑と河口湖、そしてバックには雄大な富士の姿という、開放的な眺めを満喫できる「大石公園(おおいしこうえん)」。

毎年、初夏に行われる「河口湖ハーブフェスティバル」の会場にもなっていて、ラベンダー越しの富士山を楽しみに来る人々で賑わいます。園内にある河口湖自然生活館ではブルーベリージャム作り体験もできますよ。

Spot.10

【河口湖音楽と森の美術館】富士山とヨーロッパ調のお城を一緒に

「河口湖音楽と森の美術館(かわぐちこおんがくともりのびじゅつかん)」は、世界的に貴重なオルゴールや自動演奏楽器の演奏が楽しめる河口湖畔のミュージアム。ヨーロッパ調の建物が立ち並ぶ園内には季節の花々が咲き誇り、晴れた日には絶景の富士山が望めます。

動く砂の紙芝居「サンドアートライブコンサート」や「自動演奏楽器とオペラ歌手のコラボコンサート」など、さまざまなコンサートを連日開催。ショップやレストランも併設されていて、買い物や食事が楽しめるほか、レンタルドレスを着てお姫様気分を味わえるプリンセス体験、オルゴール体験工房などもあり、ゆったりと1日満喫できるスポットです。

Spot.11

【忍野八海】清冽な富士山の湧き水に癒やされる

清らかな湧水で知られる忍野八海 (写真は湧池近くの中池)

「忍野八海(おしのはっかい)」とは、富士山の伏流水を水源とする湧池、お釜池、銚子池、底抜池、濁池、鏡池、菖蒲池、出口池の総称。湧池近くの中池には水車もあり、まさに日本の原風景。富士山世界文化遺産の構成資産としても認定されています。名水はミネラルウォーターをはじめ、数々の特産品を生み出しています。

Spot.12

【二十曲峠展望テラスSORA no IRO】富士山一望のパノラマ展望デッキ

11月末と1月初めごろにはダイヤモンド富士が見られる

標高1151.5mの二十曲峠に設置された話題のスポットが「二十曲峠展望テラス SORA no IRO(にじゅうまがりとうげてんぼうてらす そらのいろ)」。「富士見百景」にも選出され、四季折々にさまざまな表情を見せる富士山や南アルプスなどの眺望が楽しめます。

全長50mの展望テラスは空中にせり出すように作られ、柵の前に立つとまるで空中に浮遊しているような感覚に。周囲の山々の自然も間近に感じることができます。晴れた日には、目の前に雄大な富士山を裾野まで望むことができますよ。

■二十曲峠展望テラス SORA no IRO

(にじゅうまがりとうげてんぼうてらす そらのいろ)

住所:山梨県忍野村内野

TEL:0555-84-7794(忍野村観光産業課)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由(冬期は道路状況によりアクセス不可)

料金:見学自由

Spot.13

【山中湖】神秘の絶景!「ダイヤモンド富士」

ダイヤモンド富士/(一社)山中湖観光協会

「富士五湖」の最も東にある湖で、五湖の中で最大の面積を持つ「山中湖(やまなかこ)」。周囲を低い山に囲まれ、朝日や夕日が湖に映り込む美しい景色が見られるスポットとして人気です。なかでも、10月中旬から2月下旬の期間は、富士山頂に太陽が重なって輝く「ダイヤモンド富士」が見られることから、多くの観光客やカメラマンが訪れます。

木立の中には別荘地やペンション、湖畔には宿やさまざまな店、観光施設が立ち並び、特に南岸の「文学の森公園」とよばれる静かな森と文学館、図書館などがあるエリアは、多くの人が訪れる人気の観光スポットです。年間を通じて白鳥がいる「白鳥の湖」としても知られています。

山梨のおすすめ観光スポット

【甲府・昇仙峡エリア】

Spot.1

【武田信玄公像】甲府市のシンボル! 武田信玄公と記念撮影

JR甲府駅南口駅前に鎮座する「武田信玄公像(たけだしんげんこうぞう)」は、甲府市のシンボルとして、多くの観光客が訪れる人気の記念撮影スポットです。

昭和44年(1969)に完成し、昭和60年(1985)に駅ビル西側の現在の場所へ移設されました。御影石の台座も含めた像の高さは約6.2m、重さはなんと約5tも! 戦国時代の名将にふさわしい堂々の風格です。

Spot.2

【武田神社】名将武田信玄を御祭神として祭る神社

「武田神社(たけだじんじゃ)」は、御祭神武田信玄公を祭っている神社。信虎公・信玄公・勝頼公の甲斐武田氏3代が、60年余りにわたって居館とした躑躅ケ崎館(つつじがさきやかた)跡(国指定史跡)に創建されました。

ご利益は「勝運」が有名で、「人生そのものに勝つ」「自分自身に克つ」と伝わります。境内には、奇木「三葉の松」(金運・招福)、「武田水琴窟」などみどころが多数あり、なかでも、名刀「吉岡一文字」(重要文化財)をはじめ、信玄公肖像画や武田家ゆかりの品々が多数展示されている「宝物殿」(9時30分〜16時、入館300円)は必見です。

Spot.3

【舞鶴城公園(国史跡甲府城跡)】桜の名所としても有名! 甲府市民の憩いの場

武田氏滅亡の後、豊臣秀吉の命によって築城され、江戸時代には幕府の直轄地などとして栄えた「甲府城(こうふじょう)」。現在は、甲府城跡の一部が「舞鶴城公園(まいづるじょうこうえん)」として整備され、市民の憩いの場になっています。復元された稲荷櫓や歴史的に貴重な石垣なども大きなみどころ。また、桜の名所としても知られ、春には多くの人が訪れます。

Spot.4

【甲斐善光寺】高さ27mもの金堂は必見。戒壇めぐりや鳴き龍体験も!

「甲斐善光寺(かいぜんこうじ)」は、武田信玄が川中島の合戦の際に、長野の「善光寺」の焼失を怖れ、永禄元年(1558)に本尊以下諸仏寺宝類を移したことに始まります。

仏像、建築物など、多数の文化財を所蔵。特に江戸時代に再建された、高さ約27mもある撞木造(しゅもくづくり)の金堂(重要文化財)と、朱塗りの山門(重要文化財)は必見です。

本尊の真下にある真っ暗な小部屋を壁づたいに巡る戒壇めぐりや、本堂天井の鳴き龍などの貴重な体験も人気です。

Spot.5

【甲州夢小路】明治・大正・昭和初期の街並みを再現!

JR甲府駅北口から徒歩約3分。明治・大正・昭和初期の街並みを再現した「甲州夢小路(こうしゅうゆめこうじ)」は、古民家や蔵など、昔ながらの建築様式を取り入れた店舗などが立ち並ぶ観光スポット。名産品が揃うみやげ店や、地元料理が楽しめる飲食店のほか、アンティークジュエリーや版画作品などを展示する「小さな蔵の美術館」などが集まっています。通りには、江戸時代に甲府の庶民に時刻を知らせていた「時の鐘」を再現した塔も。

まるでタイムスリップしたような雰囲気を楽しみながら、ゆっくりと散策してみてくださいね。

Spot.6

【サントリー登美の丘ワイナリー】満足度抜群のワイナリーツアーがおすすめ!

「サントリー登美の丘ワイナリー(さんとりーとみのおかわいなりー)」は、畑の土壌作りからぶどうの栽培、醸造、熟成までを一貫して行う、100年以上の歴史をもつワイナリー。

敷地は、全体で東京ドーム32個相当の約150万屬箸い広さ! 3タイプの見学ツアーがあり、所要時間や見学場所、試飲できるワイン、料金が異なりますが、ワイン好きには登美の丘ワイナリーをフルコースで楽しめる「FROM FARM ワイナリーツアー」がおすすめ。甲府盆地、富士山を一望できるぶどう畑や、自然の山をくり抜いて造られた熟成庫を見学でき、最後に日本ワインのテイスティングも楽しめます。

眺望を楽しんだら、すぐ後ろにあるワインショップへ。店内は熟成庫のような雰囲気で、ゆっくりとワインが選べます。「サントリー登美の丘ワイナリー」自慢の自園産ぶどう100%のワインをはじめ、さまざまな日本ワインを取り揃えていますよ。

Spot.7

【ハイジの村】スイスを想わせる街並みで、とろーりチーズ&ふかふかの白パンを

春はチューリップにバラ、初夏から夏にかけてはラベンダー、ひまわり、秋はコスモス、冬はビオラと、四季折々の花に彩られる「ハイジの村(はいじのむら)」は、アニメ「アルプスの少女ハイジ」のテーマビレッジ。ハイジがおんじと過ごしたアルムの山小屋から、スイスをイメージした石畳の街並みも広がっています。

ハイジが住む世界を再現したジオラマが見られる「ハイジのテーマ館」、日本一長い約230mのバラの回廊や、季節ごとにさまざまな花が楽しめる「パノラマ花壇」も必見です。ハイジの世界感は、グルメにも。本格的なチーズフォンデュが味わえるレストランや、アニメに登場したふかふかの白パンも販売されていますよ。

Spot.1

【FUJIYAMAツインテラス】富士山と河口湖を一望! 開放感あふれる絶景テラス

富士山と河口湖が一望できる開放感あふれる絶景テラス

「FUJIYAMAツインテラス(ふじやまついんてらす)」は標高約1600mの新道峠に位置する、まるで天空に浮かんでいるかのような景色が見られる2つの展望デッキです。どちらからも富士山と河口湖が見渡せます。

麓の芦川地区にある沢妻亭やおごっそう家からは送迎バスが運行されていますよ。

■FUJIYAMAツインテラス(ふじやまついんてらす)

住所:山梨県笛吹市芦川町上芦川

TEL:055-261-2034(笛吹市観光商工課)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学自由

Spot.2

【桔梗信玄餅工場テーマパーク】山梨銘菓「桔梗信玄餅」! 大人気の工場見学へ

「桔梗信玄餅工場テーマパーク(ききょうしんげんもちこうじょうてーまぱーく)」は、明治22年(1889)創業の老舗和菓子メーカー「桔梗屋(ききょうや」が運営するテーマパーク。1万1000屬旅い敷地内には、延べ床面積5000屬竜霏腓雰物があり、この中で「桔梗屋」のたくさんのお菓子が作られています。

大人気の工場見学では、窓越しに餅煉りの作業から最後の包装まで、「桔梗信玄餅」製造の一連の流れを見ることができます。最後に風呂敷で包むところは、機械ではなく人間の手で行っています。なんと1個5〜6秒で包んでいるとか!

忘れてはならないのがおみやげショッピング!「社員特価販売1/2」では、賞味期限が近づいたり、仕上がりの形が歪んで規格外になってしまった商品を特価で購入できます。もちろん品質には全く問題ないので家族で味わうには最適!「桔梗信玄餅」をはじめ、オリジナルのカステラや和菓子など、たくさんの商品が並んでいます。

いろいろな楽しみ方ができる「桔梗信玄餅工場テーマパーク」。山梨県が誇る伝統の銘菓「桔梗信玄餅」ワールドを心ゆくまで楽しんでください。

Spot.3

【山梨県笛吹川フルーツ公園】四季折々のフルーツと富士の絶景が楽しめる!

甲府盆地の先に富士山を眺望

甲府盆地を見下ろす小高い丘の上にある「山梨県笛吹川フルーツ公園(やまなしけんふえふきがわふるーつこうえん)」。水が流れるアクアアスレチックや、雨の日でも遊べるわんぱくドームなど、遊具がいっぱいの広大な公園は、桃やブドウなどの四季折々の果物が実り、晴れていれば富士山を望む絶景にも出合えます。

眼下に広がる甲府盆地を眺めながら園内をのんびりお散歩するのもおすすめで、ここからの夜景は新日本三大夜景に選定されるほど見応えあり。駐車料も入園料も無料なのでお得感たっぷりの施設です。

「山梨県産シャインマスカットのパフェ」1620円 ※季節限定

「くだもの広場」の中ある「フルーツカフェ八珍果+(はっちんかぷらす)」では、旬のフルーツたっぷりのぜいたくスイーツを堪能できます。季節限定「山梨県産シャインマスカットのパフェ」は、大粒のシャインマスカットをカットせずにそのままたっぷりトッピング! ジューシーな果実の芳醇な香りと完熟の甘みを存分に楽しめる究極のパフェは、旬の時期しか味わえない希少なスイーツです。

また、「くだもの工房」の中にあるショップ「サン・ヴェルジェ」は、スタッフが厳選した山梨の特産品やワイン、新鮮な果物など、地元を感じられる充実の品揃え。山梨県産のワインがずらりと並び、ここにしかないおみやげ品もあるので、すみずみまでしっかりチェックして!

Spot.4

【シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー】テイスティングワインは20種類以上!

ワインギャラリーガーデン

シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー地下セラー(見学者のみ入場可)

「メルシャン」といえば、ワインで知られる歴史あるメーカー。ここで行われる本格的な見学ツアー(有料)は見ごたえたっぷりです。気軽にテイスティングを楽しむなら、ワインギャラリーへ。常時20種類以上のワインがテイスティングできる(有料)ので、飲み比べにぴったり。とはいえ、飲み過ぎないようにご注意を。

※ワイナリーツアーは、電話または下記URLよりお申し込みください。

https://www.chateaumercian.com/winery/katsunuma/

Spot.5

【原茂ワイン】自然豊かな風景に溶け込むワイナリー

甲州のぶどうを中心に、シャルドネ、メルロなどのさまざまな品種のぶどうを栽培する「原茂ワイン(はらもワイン)」。明治時代に建てられた母屋を改装したレトロな建物は、季節になると入口にぶどうが生い茂ります。

予約をすると工場見学も可能。直営レストラン「カーサ・ダ・ノーマ」は2020年に惜しまれながら閉店しましたが、ぶどうが実る期間限定で「GARDENcafe(ガーデンカフェ)」がオープン。多くの人が訪れています。

■原茂ワイン(はらもわいん)

住所:山梨県甲州市勝沼町勝沼3181

TEL:0553-44-0121

営業時間:9〜17時

定休日:無休

料金:入場無料

Spot.6

【甲州市勝沼ぶどうの丘】ワイナリー、ホテル、温泉がそろう勝沼のシンボル

ブドウ畑に囲まれた高台にあり、ホテルやレストラン、展望風呂、ワインカーヴ(貯蔵庫)のほか、さまざまな施設がそろう勝沼のシンボル的な施設です。甲州盆地や南アルプスまで見渡せる展望レストランでは、勝沼ワインを使った料理が味わえます。ランチもおすすめですが、夜景を眺めながらのディナーも人気。

ワインカーヴには約150銘柄・2万本ものワインが貯蔵され、まさにワイン天国! 試飲(有料)もできるけれど、ちょっとのぞいてみるだけでも十分に楽しめそう。

Spot.7

【ほったらかし温泉】富士山と甲府盆地を一望!

甲府盆地を一望する「あっちの湯」と真正面に富士山を望む「こっちの湯」と、特徴が異なる2ヵ所の浴場からなる「ほったらかし温泉(ほったらかしおんせん)」。アルカリ性のpHが高い温泉が湧出し、美肌効果が期待できるだけでなく、湯冷めもしにくいんだとか。

富士山と甲府盆地の絶景を眺めながら、ゆっくりお湯に浸かれるなんて最高ですね!

Spot.8

【やまなしフルーツ温泉ぷくぷく】甲府盆地の輝く夜景と温泉でまったり

山梨名物のフルーツと温泉、宝石がコラボした日帰り温泉施設で、露天風呂からの絶景も魅力です。季節にはリンゴやかりんなどのフルーツが浮かぶユニークなお風呂も登場します。

山梨のおすすめ観光スポット

【大月・都留・道志渓谷エリア】

Spot.1

【フジサン特急】富士山を楽しみ、富士山に親しむための電車!

大月駅と河口湖駅を結ぶ富士急行線を走るのは、富士山を楽しみ、親しむための「フジサン特急(ふじさんとっきゅう)」。ユニークな表情のフジサンキャラクターが車体に描かれた、にぎやかで楽しい列車です。

1号車には展望席があり、進行方向右手(下り河口湖行きの場合)に雄大な富士山の姿を望むことができます。また、富士急行線で1番の富士山ビュースポットである三つ峠〜寿駅の区間では、減速運転を行っているので、富士山や窓の外に広がるのどかな田園風景をゆったりと楽しむことができますよ。

■フジサン特急(ふじさんとっきゅう)

TEL:0555-22-7133(富士急行線お問い合わせ窓口)

定休日:無休 ※検査等による運休日あり。運休日は公式HPを要確認

山梨のおすすめ観光スポット

【小淵沢・甲斐大泉・清里エリア】

Spot.1

【サントリー白州蒸溜所 サントリー天然水南アルプス白州工場】ウイスキーの楽しみ方を再発見!

JR小淵沢駅から車で約20分、山梨県北杜市の美しい森に囲まれた白州エリアに位置する「サントリー白州蒸溜所 サントリー天然水南アルプス白州工場(さんとりーはくしゅうじょうりゅうじょ さんとりーてんねんすいみなみあるぷすはくしゅうこうじょう)」。その立地条件から“森の蒸溜所”ともよばれるこの場所では、近年入手困難となっているシングルモルトウイスキー「白州」が造られています。

ツアーの最後には貯蔵庫内で貴重なテイスティング体験も

大人気の蒸留所見学ツアーは、2種類のコースがあり、有料の予約制。「白州蒸溜所ものづくりツアー」と「白州蒸溜所ものづくりツアー プレミアム」があり、「白州蒸溜所ものづくりツアー」では、仕込みから発酵、蒸溜、貯蔵まで、各工場を巡りながら「白州」の製造工程を見学することができます。さらに「白州森香るハイボール」などの試飲、「白州オリジナルテイスティンググラス」といったおみやげまで付いた充実の内容。

施設内にはそのほか、「白州」のウイスキーの歴史を映像や展示で学べる「ウイスキー博物館」や、有料テイスティングラウンジ、ギフトショップも。ギフトショップでは、運がよければ「白州」といった貴重なウイスキーなど限定土産の購入も可能です。

Spot.2

【清泉寮】高原リゾート・清里の原点。赤い三角屋根が目印!

赤い三角屋根が特徴の「清泉寮(せいせんりょう)」は、高原リゾート・清里のシンボル的な施設。標高約1400mにある広い敷地にはジャージー牛が草を食む牧場をはじめ、レストラン、ショップなどが点在し、一日中のんびり楽しめます。露天風呂を備えた宿泊棟もあり、清里観光の拠点としてもおすすめです。

オリジナルグッズやお菓子が並ぶ清泉寮ジャージーハットもあるので、ぜひおみやげも探してみてくださいね!

Spot.3

【サンメドウズ清里ハイランドパーク】天空の絶景カフェと地元グルメを満喫

冬はスキー場になる広大な敷地内に、地元の食材が味わえるレストランやカフェ、地元の銘菓やワインなどが揃うショップが点在する「サンメドウズ清里ハイランドパーク(さんめどうずきよさとはいらんどぱーく)」。毎年4月下旬から11月上旬に営業する「清里テラス」へは、パノラマリフト(料金:往復2600円)で約10分。パノラマビューを望める人気スポットです。カフェソファで天空の絶景を楽しみましょう。

また、2022年に登場した「G-KART(ジーカート)」は、ゲレンデに設置された専用コースを駆け降りる乗り物アトラクション。ゆったりと自然を満喫したり、気分爽快アトラクションに挑戦したりと、楽しみ方はいっぱいです!

Spot.4

【萌木の村】美しい森に広がるナチュラルな憩いの空間

「萌木の村(もえぎのむら)」は、英国人ランドスケープデザイナーのポール・スミザー氏が手掛けるナチュラルガーデンが、季節ごとの彩りで癒やしてくれるリゾートエリア。森の中には、地元の食材を使ったカフェや乙女心をくすぐる雑貨やアクセサリーを販売するショップなどが点在。メルヘンチックな森のメリーゴーランドがランドマークです。

アンティークオルゴールの音色を楽しめる「オルゴール博物館」や、木工や織物などの手づくり体験を楽しめる工房もありますよ。

Spot.5

【中村キース・ヘリング美術館】カラフルでパワフルなアートが楽しい

鑑賞中に「見たことある!」と思わず声が出てしまう美術館がここ!

1980年代のアメリカのポップアートを代表する「キース・ヘリング」の作品が集められていて、カラフルでポップでパワフルな展示を楽しむことができます。

なんと、館内はスマートフォンでの写真撮影がOK! 色々な作品を使って、アーティスティックな1枚を撮影しましょう。ミュージアムショップもキース・ヘリングの世界観を堪能できておすすめ。Tシャツやマグネットなどはおみやげに。

